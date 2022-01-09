Üye Girişi
Huzurevindeki yaşlılar aşı için sıraya girdi - Son Dakika

Huzurevindeki yaşlılar aşı için sıraya girdi

09.01.2022 09:51

Huzurevindeki yaşlılar aşı için sıraya girdiDÜZCE Düzce'de korona virüsle mücadele kapsamında huzurevlerinde kalan yaşlılar aşılandı.

Huzurevindeki yaşlılar aşı için sıraya girdi

DÜZCE Düzce'de korona virüsle mücadele kapsamında huzurevlerinde kalan yaşlılar aşılandı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Muharrem Sancaklı, Neriman Çilingir ve Hilmi Çilingir huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik aşılama çalışması başlatıldı. Aşı olmak için sıraya giren 160 yaşlı birey, sağlık ekipleri tarafından aşılandı.

"Huzurevlerinde 3. ve 4. doz aşılama çalışmalarını yapıyoruz"

Aşılama çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Omikron vakalarının konuşulduğu şu günlerde, Düzce'de de vaka sayılarının belirli bir oranda artış gösterdiği zamanlarda huzurevinde kalan sevdiklerimizi koruyabilmek için aşı çalışması başlattık. Düzce'deki bütün huzurevlerinde 3. ve 4. doz aşılama çalışmalarını yapıyoruz. Yaklaşık 219 huzurevi sakinimiz var. Bu huzurevi sakinlerimizde yaklaşık 160 tanesini bugün aşılamış olacağız. Diğerlerinin de sırası geldiğinde aşılamalarını yapacağız" dedi.

"Bu mücadeleden kurallara uyarak hep birlikte zaferle çıkacağız"

Düzce'de ki vaka oranlarına değinen Dr. Yasin Yılmaz, "Düzce'de ki vaka oranları Türkiye ile aynı oranda seyrediyor. Yüzde 20-30 gibi çok hafif bir sıçrama meydana geldi, ancak takip ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bakanımızda söylemişti. En büyük silahımız; aşımız. Aşımızı mutlaka olalım. Kendimiz korumanın yolu da maske, mesafe, hijyendir. Bu kurallara da dikkat edelim. Nasıl ki bundan önceki dalgalanmalarda mücadele ettiysek, bundan sonra da el birliğiyle bu mücadeleden başarılı ile çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Yılmaz'dan vatandaşlara çağrı

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Yılmaz, "Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Kapalı mekanlarda mümkün olduğu kadar işlerimizi bitirdikten sonra en kısa sürede kendi kişisel alanlarımıza geri dönelim. Kapalı alanlarda da kesinlikle maskelerimizi çıkartmayalım" sözlerine ekledi.

Huzurevindeki yaşlılar aşı için sıraya girdi
Huzurevindeki yaşlılar aşı için sıraya girdi
Huzurevindeki yaşlılar aşı için sıraya girdi

YORUMLAR
500

İl Sağlık Müdürlüğü, Huzurevi, Düzce, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Huzurevindeki yaşlılar aşı için sıraya girdi - Son Dakika


Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
09:14
Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı         
08:54
Görenler anlam veremedi! Aleyna önce çatıya çıktı, sonra odada twerk yaptı Görenler anlam veremedi! Aleyna önce çatıya çıktı, sonra odada twerk yaptı         
08:39
Şarkıcı Ebru Yaşar, düşüp diz kapağını kırdı Şarkıcı Ebru Yaşar, düşüp diz kapağını kırdı         
02:32
Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?         
22:15
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı         
16:29
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke         
15:08
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 09:59:44. #1.12#
SON DAKİKA: Huzurevindeki yaşlılar aşı için sıraya girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement