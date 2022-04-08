İç hastalıkları uzmanı Dr. Yalçınkaya: "Yaşlı hastalarımıza genellikle oruç tutmamalarını öneriyoruz" - Son Dakika
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İç hastalıkları uzmanı Dr. Yalçınkaya: "Yaşlı hastalarımıza genellikle oruç tutmamalarını öneriyoruz"

08.04.2022 10:27

İç hastalıkları uzmanı Dr. Yalçınkaya: "Yaşlı hastalarımıza genellikle oruç tutmamalarını öneriyoruz"ELAZIĞ Yaşlı hastalara su alım azlığı ve buna bağlı bazı problemlerin yaşanacağı için oruç tutmamalarını önerdiklerini belirten Elazığ Mediline Hastanesi iç hastalıkları uzmanı Dr.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Yalçınkaya: "Yaşlı hastalarımıza genellikle oruç tutmamalarını öneriyoruz"

ELAZIĞ Yaşlı hastalara su alım azlığı ve buna bağlı bazı problemlerin yaşanacağı için oruç tutmamalarını önerdiklerini belirten Elazığ Mediline Hastanesi iç hastalıkları uzmanı Dr. Asena Serap, "Yaşlı hastalarımıza genellikle oruç tutmayı önermiyoruz. Tutacaklarsa da yeterli miktarda su tüketmelerini öneriyoruz" dedi.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte en çok sorulan sorulardan olan kimler oruç tutamaz sorusuna yanıt verdi. Ergenlik çağının altındaki çocuklarda büyüme ve gelişmenin olumsuz etkileneceği için bu yaş grubuna oruç tutmayı önermediklerini kaydeden Uzm. Dr. Asena Serap Yalçınkaya, "Yine yaşlı popülasyonda su alım azlığı olduğu için ve buna bağlı bazı problemler gelişeceği için yaşlı hastalarımıza genellikle oruç tutmayı önermiyoruz. Tutacaklarsa da yeterli miktarda su tüketmelerini öneriyoruz. Gebelerde ise takip eden doktorun kontrolünde ve gebelik haftasına göre değerlendirme yapılmakta. Lohusalarda da lohusalık ve emzirme dönemi boyunca besin ve su ihtiyacı artacağından biz bu hasta grubunda da doktor kontrolünde oruç tutmayı öneriyoruz. İnsülin kullanan hastalarımız ve kontrol altında olmayan çoklu ilaç kullanan diyabet hastalarımıza da oruç tutmayı önermiyoruz. Kontrolsüz hipertansiyon hastalarına da yine çoklu ilaç kullanan hipertansiyon hastalarının da tutmasını önermiyoruz" diye konuştu.

"Kontrolsüz hipertansiyon hastaları özellikle risk altındadır"

Özellikle diyabet hastalarından hipoglisemi yaşayan ve hipoglisemisinin farkında olmayan hastaların riskli hasta grubunda olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yalçınkaya, "Gebe diyabetliler, yalnız yaşayan diyabet hastaları, çoklu ilaç kullanan diyabet hastaları, daha önceden diyabet koması öyküsü olan diyabet hastaları, kontrolsüz hipertansiyon hastaları özellikle risk altındadır. Peki bu yüksek riskli hastalar oruç tuttuğunda ne gibi problemlerle karşılaşabilir. Ciddi ve fark edilmeyen hipoglisemi atakları olabilir, bizim diyabetik ketoasidoz dediğimiz diyabetik komaya sebep olabilir. Bunun dışında böbrek hastalarına da önermiyoruz. Böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren hastalarımıza da kesinlikle oruç tutmayı önermiyoruz. Bu gibi durumlarda da böbrek yetmezliğinin derinliği artabilir. Bunun dışında hipertansiyon hastalarımızda susuz kalmaya bağlı hipertansif ataklar meydana gelebilir. Yaşlı hastalarımızda dehidratasyon düşüklüğüne bağlı düşmeler ve düşmelere bağlı kırıklar ve kanamalara yol açabilir. Tüm İslam alemine sağlıklı bir Ramazan ayı diliyorum" şeklinde konuştu.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Yalçınkaya: Yaşlı hastalarımıza genellikle oruç tutmamalarını öneriyoruz
İç hastalıkları uzmanı Dr. Yalçınkaya: Yaşlı hastalarımıza genellikle oruç tutmamalarını öneriyoruz
İç hastalıkları uzmanı Dr. Yalçınkaya: Yaşlı hastalarımıza genellikle oruç tutmamalarını öneriyoruz

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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