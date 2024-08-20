Iğdır'da Bakımevleri ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Kronik Hastalıklara Yönelik Tarama Çalışmaları Yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Iğdır'da Bakımevleri ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Kronik Hastalıklara Yönelik Tarama Çalışmaları Yapılıyor

Iğdır'da, bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde kronik hastalıklara yönelik tarama ve ölçme çalışmaları yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, bakımevlerindeki bireylerin sağlık kontrolleri ve kronik hastalıklarla ilgili sorgulamalar yapılmaktadır.

20.08.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde kronik hastalıklara yönelik tarama ve ölçme çalışmaları yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünde oluşturulan tarama ekibi, bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleriyle koordine olarak çalışma yürütüyor.

Karakoyunlu ilçesindeki Tenzile Erdoğan Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde devam eden sağlık taramasına İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selçuk Akgül de eşlik etti.

Çalışmayı yürüten Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Aylin Sönmez Gün, AA muhabirine, toplum sağlığını geliştirmek için sağlık hizmetlerinin hakkaniyete dayalı sunulmasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Çalışmanın önemini anlatan Gün, "İlimizdeki bakım merkezlerini ziyaret ederek burada bakım alan bireylerin rutin sağlık kontrollerine ek olarak kronik hastalıklarla ilgili sorgulamalar yapıyoruz. Bu vesileyle bu kurumlarla olan işbirliğimizi ve bakım kalitesini de artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selçuk Akgül de çalışmaya ilişkin, "Burada her zamankinden fazla sevgiye, merhamete, hoşgörüye ihtiyacı olan özel bireylerimiz var. Özel bireylerimizle bir arada bulundukları, bu mutluluğu yaşattıkları için İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Iğdır'da Bakımevleri ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Kronik Hastalıklara Yönelik Tarama Çalışmaları Yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Ankara’da orman yangını Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
07:57 Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
01:16 Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 16:07:33. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da Bakımevleri ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Kronik Hastalıklara Yönelik Tarama Çalışmaları Yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement