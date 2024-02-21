İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Ürojinekoloji Polikliniği Kuruldu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan ürojinekoloji polikliniğinin kadınlarda sık görülen sağlık sorunlarının tedavisi için çalışmalara başladığı bildirildi.
İKÇÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Aydoğmuş, AA muhabirine, Türkiye'de idrar kaçırma rahatsızlığının özellikle 65 yaşından büyük kadınlar arasında yaygın görüldüğünü söyledi.
Bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların ağız kuruluğu ve kabızlık gibi yan etkiler bıraktığını anlatan Aydoğmuş, "İleriki yaşlarda özellikle kalp, beyin ve göz tansiyonuyla ilişkili yan etkiler de bırakmaktadır. İlaç tedavisine başlayan hastaların yarısına yakınının bir yıl içinde ilaç kullanmayı bıraktıkları belirlenmiştir." dedi.
Hastalar için ürojinekoloji polikliniğinde alternatif bir tedavi yöntemi belirlediklerini anlatan Aydoğmuş, şunları kaydetti:
"Tibial Sinir Uyarımı, hastanın ayak bileği bölgesine yapıştırılan bir elektrot ile zayıf elektrik akımı uygulanarak mesane sinirlerinin uyarılması işlemidir. Bu yöntem omurilikte mesane, pelvik bölge kasları ve idrar kontrolünün sağlayan sfinter kaslarını uyaran sinirlerle aynı kökten kaynaklanan tibital sinirin uyarılması ile mesane ve bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesi mantığına dayanmaktadır. Tibial sinir, bacağın iç bölgesine uzanan yüzeyel yerleşimli bir sinir olduğundan dışarıdan uyarılabilme imkanı sağlar. Hastanın ayak bileği civarına yerleştirilen bir elektrot ile tibial sinir uyarılabilmektedir. Bu yöntem sayesinde özellikle sistemik hastalıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda ağrısız ve hiçbir cerrahi girişim uygulanmadan tedavi olanağı sağlanmaktadır."
Aydoğmuş, hastane bünyesinde bu yıl hizmet vermeye başlayan ürojinekoloji merkezinde idrar kaçırma hastalığının yanı sıra genital organ sarkması ve kronik genital bölge ağrısı hastalıklarının da tedavi edildiğini aktardı.
Başhekim Doç. Dr. Bülent Çalık ise pelvik taban bozukluğuna bağlı rahatsızlıkları olan hastaların tedavisiyle ilgilenen merkezlerin sayılarının az olduğunu söyledi.
Birçok hastanın tedavi edilemediğini anlatan Çalık, "Hastanemizde bu tip hastalıkları olan vatandaşlarımıza şifa sağlamak için bu yılın başında ürojinekoloji merkezi açtık. Hastalarımıza nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak en büyük hedefimizdir." dedi.
Son Dakika › Sağlık › İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ürojinekoloji Polikliniği Kuruldu - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?