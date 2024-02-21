İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Ürojinekoloji Polikliniği Kuruldu

Sağlık

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan ürojinekoloji polikliniğinin kadınlarda sık görülen sağlık sorunlarının tedavisi için çalışmalara başladığı bildirildi.

İKÇÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Aydoğmuş, AA muhabirine, Türkiye'de idrar kaçırma rahatsızlığının özellikle 65 yaşından büyük kadınlar arasında yaygın görüldüğünü söyledi.

Bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların ağız kuruluğu ve kabızlık gibi yan etkiler bıraktığını anlatan Aydoğmuş, "İleriki yaşlarda özellikle kalp, beyin ve göz tansiyonuyla ilişkili yan etkiler de bırakmaktadır. İlaç tedavisine başlayan hastaların yarısına yakınının bir yıl içinde ilaç kullanmayı bıraktıkları belirlenmiştir." dedi.

Hastalar için ürojinekoloji polikliniğinde alternatif bir tedavi yöntemi belirlediklerini anlatan Aydoğmuş, şunları kaydetti:

"Tibial Sinir Uyarımı, hastanın ayak bileği bölgesine yapıştırılan bir elektrot ile zayıf elektrik akımı uygulanarak mesane sinirlerinin uyarılması işlemidir. Bu yöntem omurilikte mesane, pelvik bölge kasları ve idrar kontrolünün sağlayan sfinter kaslarını uyaran sinirlerle aynı kökten kaynaklanan tibital sinirin uyarılması ile mesane ve bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesi mantığına dayanmaktadır. Tibial sinir, bacağın iç bölgesine uzanan yüzeyel yerleşimli bir sinir olduğundan dışarıdan uyarılabilme imkanı sağlar. Hastanın ayak bileği civarına yerleştirilen bir elektrot ile tibial sinir uyarılabilmektedir. Bu yöntem sayesinde özellikle sistemik hastalıkları nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda ağrısız ve hiçbir cerrahi girişim uygulanmadan tedavi olanağı sağlanmaktadır."

Aydoğmuş, hastane bünyesinde bu yıl hizmet vermeye başlayan ürojinekoloji merkezinde idrar kaçırma hastalığının yanı sıra genital organ sarkması ve kronik genital bölge ağrısı hastalıklarının da tedavi edildiğini aktardı.

Başhekim Doç. Dr. Bülent Çalık ise pelvik taban bozukluğuna bağlı rahatsızlıkları olan hastaların tedavisiyle ilgilenen merkezlerin sayılarının az olduğunu söyledi.

Birçok hastanın tedavi edilemediğini anlatan Çalık, "Hastanemizde bu tip hastalıkları olan vatandaşlarımıza şifa sağlamak için bu yılın başında ürojinekoloji merkezi açtık. Hastalarımıza nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak en büyük hedefimizdir." dedi.