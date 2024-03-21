İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin, temmuz ayında yeni binasında hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'nin inşaat çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, Aydınlıkevler'deki binasında 10 yılı aşkın süredir sağlık hizmeti sunan hastanenin daha modern bir görünümle açılacak olmasının heyecanı ve mutluğunu yaşadıklarını aktardı.
Ağız ve diş sağlığı tedavisi hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Köse, "Son teknoloji altyapısıyla, toplam 250 diş ünitesi ile inşallah temmuzda açılacak." ifadesini kullandı.
Köse, hastanenin diş sağlık kompleksi niteliğinde olduğunu belirterek, alanda ileri tanı ve tedavinin sunulacağı klinikler, görüntü ve ses sistemiyle dizayn edilmiş laboratuvarlar, preklinik laboratuvarlar, merkezi sterilizasyon, radyoloji üniteleri, ameliyathane ve dersliklerin yer alacağını kaydetti.
İzmir'in en modern diş hastanesi olarak vatandaşlara sağlık hizmeti sunma hedefiyle yapımı süren hastanenin, İKÇÜ'nün Balatçık'taki ana yerleşkesinde, 29 bin metrekare alanda yer aldığı belirtildi.
Son Dakika › Sağlık › İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Temmuz Ayında Yeni Binasında Hizmet Vermeye Başlayacak - Son Dakika
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi, down sendromlu çocuklar için farkındalık etkinliği düzenledi. Valilik önünde gerçekleştirilen programda, çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından öğrencilerin dans gösterisi yapıldı. Etkinliğe Tekirdağ Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve vatandaşlar da katıldı.
Tokat'ta görevli 53 yaşındaki polis memuru Harun Arslanbüken, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Arslanbüken'in cenazesi memleketi Sivas'a gönderildi. Törene, Arslanbüken'in ailesi, Tokat Valisi, İl Emniyet Müdürü ve mesai arkadaşları katıldı.
Kayseri'de estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybeden Ahu Gültekin'in yakınları, hastanede ihmal olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Küresel iklim değişikliği nedeniyle kış aylarının ılık geçmesi arıların kış uykusuna yatmamasına ve yaşlanmasına neden oluyor. Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Şahinler, arıların kış salkımı oluşturabilmeleri için hava sıcaklığının 10-12 derece civarında olması gerektiğini belirtti. Ancak son yıllarda hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle arılar kış salkımı oluşturamıyor, çalışmaya devam ediyor ve koloni kayıpları yaşanıyor. Bu durum arıcılık sektöründe rotaların değişmesine ve arıların daha yüksek noktalara taşınmasına neden olacak.
Uzmanlar, anestezi uygulamalarının uygun noktalarda yapılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış yerlerde işlem yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Anestezi uygulamalarının uygun olmayan koşullarda veya uygun ekibin olmadığı yerlerde gerçekleştirilmesi durumunda ölümcül komplikasyonlarla karşılaşılabileceği belirtildi. Ayrıca, işlemlerin uygun ekip ve donanıma sahip merkezlerde yapılmasının önemi vurgulandı.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın girişimleriyle hayırsever iş insanı Kahraman Eruslu tarafından yaptırılan Böbrek Nakli Hastanesi, 10 Ekim 2023'te hizmete açıldı. Hastanede bugüne kadar 68 hastaya böbrek nakli gerçekleştirildi. Hastane, bölgeye hizmet etmenin yanı sıra sağlık turizmine de önemli katkılar sağlıyor. Hayırsever Eruslu, hastane yapımını devlete yük olmadan gerçekleştirdiğini ve insanlara hizmetin önemli olduğunu belirtti. Hastane, Türkiye'nin odak noktası haline gelerek çapraz nakiller ve sağlık turizmi alanında faaliyetlerine devam edecek.
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, küresel iklim değişikliği, aşırı sıcaklar, kuraklık ve su kaynaklarının kirlenmesi gibi etkenlerin sağlıklı tatlı suya erişimi zorlaştırdığını söyledi. Elipek, su kaynaklarının korunmasının sağlıklı suya ulaşmak için büyük önem arz ettiğini vurguladı. Türkiye'nin su fakiri ülkeler arasında yer aldığını belirten Elipek, suyun sürdürülebilirliğini sağlamanın temelinde tasarrufun yanı sıra su kaynaklarını kirletmemenin de bulunduğunu ifade etti. Özellikle lavabolardan dökülen atık yağların su kaynaklarını kirlettiğini belirten Elipek, su kaynaklarının korunması için önlem alınması gerektiğini söyledi.
Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bekir Gültekin, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gültekin'in naaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi. Törene İlçe Kaymakamı, siyasiler, vatandaşlar ve polis memurları katıldı. Cenaze yarın Hatay'da defnedilecek.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Şuhut ve Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Personelleri, toplu tüketim yerleri ve marketlerde güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, hijyen koşulları ve ürünlerin etiket bilgileri incelendi. Ayrıca, Ramazan paketi adı altında satılan muhtelif gıdaların yer aldığı paketlerin satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik resmi kontroller gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?