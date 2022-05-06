İki köyde ishal ve mide bulantısı şikayeti artınca içme suyundan numune alındı - Son Dakika
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İki köyde ishal ve mide bulantısı şikayeti artınca içme suyundan numune alındı

06.05.2022 11:42

İki köyde ishal ve mide bulantısı şikayeti artınca içme suyundan numune alındı Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı iki köyde çok sayıda vatandaşın ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından içme sularından numune alındı.

İki köyde ishal ve mide bulantısı şikayeti artınca içme suyundan numune alındı

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı iki köyde çok sayıda vatandaşın ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından içme sularından numune alındı.

İlçeye bağlı Üçevler ve Karahasanlar Köyü'nde Ramazan Bayramı'na gelen çok sayıda vatandaş ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Konuyla ilgili inceleme başlatan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri şikayetlerin içme sularından olabileceği gerekçesiyle numune aldı.

Karahasanlar Köy Muhtarı Solmaz Karakaya, Ramazan Bayramı'nda ishal şikayetlerin arttığını söyledi.

Karakaya, komşu köyleri olan Üçevler'de de aynı rahatsızlıklarında meydana geldiğini belirterek, " Sudan kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz. Aynı sudan beş muhtarlık içiyoruz. Köyceğiz, Çavuşlar, Yayalar ve Hanköy'de yok. Yoğunluk biraz Üçevler'de Karahasanlar'da yaşandı. Sudan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Karakaya, net bir şey söylemek için erken olduğunu ifade ederek "Bayramlaşmalar çok oldu. Dışardan gelenler çok oldu. Ben ona yoruyorum. Tahlillerimizi aldık. Numunelerimizi aldık. Ondan sonra bir şey söyleyebiliriz. Şu anda sudan kaynaklı ya da değil diyemem" diye konuştu.

Tedbir olarak, köylülere su kullanılmaması yönünde anons yaptırdığını ifade eden Karakaya, "Su içmeyin dedim. Tahlil sonuçları çıkana kadar su içmeyin dedim. Tedbir amaçlı düşündük. Suyu kaynatarak kullanıyorlar. Hazır su kullanıyoruz. Çoğu evimiz hali hazırda hazır su kullanıyor. Çeşmeden içmiyor. Zaruri durumlarda çeşmeden içiyoruz. Bir sıkıntımız olmuyordu ama her ihtimale karşı içmeyin dedik. Sonuçlar bir haftaya çıkar. Sonuçlardan sonra tekrar anons yaptırırız" diye konuştu.

İki köyde ishal ve mide bulantısı şikayeti artınca içme suyundan numune alındı
İki köyde ishal ve mide bulantısı şikayeti artınca içme suyundan numune alındı
İki köyde ishal ve mide bulantısı şikayeti artınca içme suyundan numune alındı
İki köyde ishal ve mide bulantısı şikayeti artınca içme suyundan numune alındı

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İl Sağlık Müdürlüğü, Eskipazar, Karabük, su, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İki köyde ishal ve mide bulantısı şikayeti artınca içme suyundan numune alındı - Son Dakika


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