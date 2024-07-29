İki organındaki kanserli tümörden 6 saatlik operasyonla kurtuldu - Son Dakika
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Sağlık

İki organındaki kanserli tümörden 6 saatlik operasyonla kurtuldu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Bedirhan Erkol, iki organında tespit edilen kanserli tümörden Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen 6 saatlik operasyonla kurtuldu. Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, hem kalınbağırsağındaki hem de karaciğerindeki kanserli kitleyi çıkardıklarını belirtti. Erkol, operasyonda emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

29.07.2024 21:44
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İki organındaki kanserli tümörden 6 saatlik operasyonla kurtuldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Bedirhan Erkol, iki organında tespit edilen kanserli tümörden Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen 6 saatlik operasyonla kurtuldu.

Mide ağrısı, şişkinlik, halsizlik şikayetleriyle Ergani Devlet Hastanesi'ne başvuran Bedirhan Erkol (66), doktorlar tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar burada yaptığı tetkikler sonrası Erkol'ün kalınbağırsağın son kısmında bulunan ve karaciğere yayılan kanserli tümör belirledi.

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Salim İlksen Başçeken ve Op. Dr. Abit Yaman, hastaya cerrahi müdahalede bulundu. Hasta, kalınbağırsağın son kısmında bulunan ve karaciğere yayılan kanserli tümörden 6 saat süren cerrahi operasyonla kurtuldu.

Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Doç. Dr. Salim İlksen Başçeken, hastanın eş zamanlı olarak hem kalınbağırsağındaki hem de karaciğerindeki kanserli kitleyi çıkardıklarını söyledi.

Doç. Dr. Başçeken, "Hastamız, kalınbağırsağının son kısmında kanserli doku tanısıyla bize geldi. Daha sonra yapılan tetkiklerde bu kanserli dokunun karaciğerin sol tarafını kaplayan bir yayılma gösterdiği görüldü. Vakit kaybetmeden hastamızın tedavisine başladık. Hastamızın kalınbağırsağındaki tümörü küçüldükten sonra, karaciğerdeki lezyonu da ilaçla tedavi ettik. Kısa süre sonra hastamızı ameliyat ettik" dedi.

Op. Dr. Abit Yaman da, uzun bir ameliyat olduğunu ifade ederek, "Hastamıza eş zamanlı kalınbağırsak ve karaciğer ameliyatı yaptık. Uzun bir ameliyattı. Daha öncesinde hastamızda bağırsak tıkanıklığı olduğu için tetkiklerini tamamlayıp tek seansta hem kalınbağırsak hem de karaciğere yönelik ameliyatını gerçekleştirdik. Cerrahi operasyon yaklaşık 6 saat sürdü. Hastamızın karaciğerinin sol tarafını tamamen çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü tümörlü bir alandı. Karaciğerin sağ tarafı hastaya yeterlidir. Zaten ameliyat öncesi tetkiklerle ölçüm yapılıyor. Kalan kısmı aynı şekilde kendini yenileyerek biraz daha büyüyüp hastaya yeterli bir doku haline gelebiliyor" diye konuştu.

Ergani'den Diyarbakır'a gelerek tedavi olan Bedirhan Erkol, operasyonda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Erkol, "Hastalığım için Ergani Devlet Hastanesi'ndeki doktorlarla irtibata geçtik. Doktorlar yaptıkları tetkik sonrası beni Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada ameliyat oldum. Şu an çok şükür iyiyim. Tümörden kurtuldum. Doktorlarımıza çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Bedirhan Erkol'un oğlu Mahsum Erkol ise, şunları söyledi:

"Op. Dr. Abit Yaman hocamızla babamın hastalığı için iletişime geçtik. Hocamız babamın yatışını yapmamızı istedi. Hocamız, Doç. Dr. Salim İlksen Başçeken ile koordineli bir şekilde babamın ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık İki organındaki kanserli tümörden 6 saatlik operasyonla kurtuldu - Son Dakika

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