İkisi de aynı kadın! Amansız illet bu hale getirdi

17.02.2026 15:01
Kanserle mücadelesini önceki ve sonraki fotoğraflarıyla gözler önüne seren bir kadının paylaşımı viral oldu. Gönderinin altına ''Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür'', ''Söyleyecek kelime bulamıyorum'' şeklinde yorumlar yapıldı.

Bir kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanser sürecinde yaşadığı fiziksel değişimi gözler önüne serdi. "Kanser sizi bu halden bu hale getirebilir" notuyla paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı.

İKİSİ DE AYNI KADIN

Paylaşılan karelerde, genç kadının hastalık öncesi çekilmiş sağlıklı ve enerjik görüntüleri ile tedavi sürecindeki son hali yan yana yer aldı. Görseller, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"KİMDE BİR GÜZELLİK VARSA BİLSİN Kİ..."

Fotoğrafların altına çok sayıda destek ve geçmiş olsun mesajı geldi. Kullanıcılar, "Söyleyecek kelime bulamıyorum", "Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür", "Geçmiş olsun, zor bir süreç", "Şu kanserin Allah belasını versin nice hayatları soldurup bitiriyor" şeklinde yorumlar yaptı.

Paylaşım, kanserle mücadele eden hastaların yaşadığı zorlu süreci bir kez daha gündeme taşırken, birçok kişi de erken teşhis ve farkındalığın önemine dikkat çekti.

İşte o iki fotoğraf karesi;

