İl Sağlık Müdüründen 3. doz hatırlatması - Son Dakika

- İl Sağlık Müdüründen 3. doz hatırlatması

İl Sağlık Müdürü Kalkan: "Kapalı ortamlarda bulunmayın"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Kalkan, vatandaşlara 3. Doz aşı hatırlatmasında bulunarak, Kış Mevsiminde kapalı ortamlarda bulunulması ve vatandaşların taze hava için zaman zaman pencerelerin açılması tavsiyesinde bulundu.

Korona virüs vakalarının artış gösterdiği iller arasında Trakya bölgesinde Edirne ve Kırklareli ilk 10 sıraya giren illerin içerisinde bulunurken, Tekirdağ ise ilk onun dışında kaldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ'da vaka sayılarının geometrik bir hızla artmadığını, aksine aritmetik bir hızla yavaş bir seyir içerisinde zaman zaman yükselip, zaman zaman iniş gösterdiğini ifade etti.

3. doz hatırlatması

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Kalkan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu dönemde zaman zaman en yükselen ilk 10 il içerisine girmekle birlikte, şuan itibarıyla biraz daha bizden fazla yükseliş gösteren illerin biraz altında kaldık. Bir doz aşılamada yüzde 91'ler seviyesindeyiz. 2 doz aşılamada ise 81,5'tan 82'ye doğru gitmekteyiz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ısrarlar altını çizerek hatırlattıkları üzere 3'üncü hatırlatma dozlarını vatandaşlarımızın takip edip yaptırmaları için tekrar çağrıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Kapalı ortamlarda bulunmayın uyarısı

Vaka sayılarının hızla artmadığını aksine yavaş bir seyir içerisinde arttığını da sözlerine ekleyen Kalkan, "Vaka sayılarımız geometrik bir hızla artmamakta, aritmetik bir hızla yavaş bir seyir içerisinde zaman zaman yükselip, zaman zaman iniş göstermekte. Biz sizlerin aracılığıyla kış mevsiminde kapalı ortamlarda fazla bulunulmamasını, pencerelerimizin açılıp taze havalandırma imkanının elde edilmesini ve her zaman uymamız gereken koruyucu sağlık tedbirlerine elimiz yıkamak, maskemizi takmak, yakın mesafede durmamak şeklinde özetlediğimiz, başından beri ezberlediğimiz bu tedbirlere Kış Mevsiminden münasebetiyle daha fazla ilgi göstermemizi ve bu açıdan dikkatli olmamızı hatırlatmak isterim. Az bir bedel ile çok pahalı bedeller ödenecek korona virüs hastalığına karşı tedbir alma imkanı varken, bu aşılama imkanından kendilerini mahrum etmemesini vatandaşlarımıza tekrar hatırlatırım" diye konuştu.