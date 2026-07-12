İlk Ayakkabısını Giyen Melek\'in Mutluluğu

Düzce'de doğuştan "çarpık ayak" rahatsızlığı bulunduğu için hayatı boyunca hiç ayakkabı giyemeyen 51 yaşındaki Melek Kandil, diz ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede geçirdiği başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak ilk kez ayakkabı giymenin mutluluğunu yaşadı. Kandil, "Şu anki mutluluğumu nasıl anlatsam bilemiyorum. İlk defa ayakkabı giyebiliyor olmak çok güzel bir duygu" dedi.

Çocukluk döneminde ayağındaki şekil bozukluğu nedeniyle akran zorbalığına maruz kalan ve geçmiş yıllarda geçirdiği operasyonlardan sonuç alamayan Melek Kandil, rahatsızlığını kabullenerek hayatına devam etti. Dizindeki ağrıların artması üzerine Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniğine başvuran 2 çocuk annesi Kandil'i muayene eden Op. Dr. Celal Armağan, dizdeki sorunun ayaktaki anatomik bozukluktan kaynaklandığını tespit etti.

Doktorunun ayağındaki şekil bozukluğunun riskli ancak mümkün olan bir ameliyatla düzeltilebileceğini belirtmesi üzerine yeniden umutlanan Kandil, iki aşamalı bir operasyon geçirdi. Başarılı geçen ameliyatın ardından ayağı normale dönen Kandil, hayatında ilk kez ayakkabı giyerek yürümeye başladı.

"İlk kez ayakkabı giydim, dünyalar benim oldu"

Ayağından tamamen umudunu kestiğini ve hastaneye sadece diz şikayetiyle gittiğini belirten Melek Kandil, yaşadığı mutluluğu anlattı. Kandil, "Yıllar sonra Dr. Celal beye başvurdum. Sağ olsun, ameliyat etti. Sayesinde ameliyattan sonra ilk defa ayakkabı giymeye başladım. Hayatımda hiç ayakkabı giymemiştim, onun sayesinde giydim. 'Dünyalar benim oldu' desem yeridir. Sevindim çünkü dışarı çıkamıyordum, evden insanları seyrediyordum. Karda, kışta, yağmurda, güneşte hep evdeydim. Çocukken de çok dışlandım, küçümsendim. 'Çolaksın, topalsın' dediler. Dünya şu an umurumda değil. Şu anki mutluluğumu nasıl anlatsam bilemiyorum. İlk defa ayakkabı giyebiliyor olmak çok güzel bir duygu. Doğumumdan 50 yaşına kadar ilk defa ayakkabı giydim" dedi.

Melek Kandil, doktora diz şikayeti ile başvurduğunu belirterek, "Ben ayağımdan umudumu kesmiştim. Diz şikayeti ile doktora başvurdum. Doktorum 'ameliyat olabilir ama riskli' dedi. Ben de şansımı denemek istedim. İyi ki de denemişim. Doktorum Celal Armağan'dan Allah razı olsun. Ailem de sağlıma kavuşmama çok sevindi. Eşim, çocuklarım elimi hiç bırakmadılar" diye konuştu.

"Yürüyerek kontrole geldi"

Op. Dr. Celal Armağan ise hastanın dizindeki problemin doğrudan ayağındaki açısal bozukluktan kaynaklandığını ifade ederek, sürece ilişkin şunları kaydetti:

"Melek hanım polikliniğimize 2 yıl önce diz şikayetleri ile geldi. Dizindeki sorunun vücudundaki, açısal ve ayağındaki problemden kaynaklandığını söyledim. Ayrıca dizinden operasyon geçirse dahi sorunun çözülmeyeceğini de söyledim. Önemli olan ayağındaki bozukluğun giderilmesiydi. Melek hanım ise daha önce çok doktorlara gittiğini, ameliyatlar geçirdiğini anlattı. Ayağındaki sorundan dolayı ameliyat olamayacağını, doktorların ameliyat olsa dahi sakat kalma ihtimalinden bahsettiklerini söyledi bana. Ameliyatın risk olduğunu ancak bu riski hep birlikte almamız gerektiğini söyledim. Melek hanım bana güvendi. Melek hanımın ameliyatı 2 aşamada yapıldı. Sonrasında ise hayatında hiç ayakkabı giymemiş bir hastam, ayakkabısını giyip, yürüyerek bana kontrole geldi." - DÜZCE