İlk Organ Naklinin 15. Yılı Kutlandı

Sağlık

İlk organ naklinin 15. yılını kutlayan hastanede anlamlı buluşma

İZMİR - İzmir Acıbadem Kent Hastanesinde Böbrek Nakli Programının başlamasının 15. yıl dönümünde, ilk organ nakli olan hasta ile doktoru bir araya geldi. Hastane personelinin de katıldığı pastalı kutlamada, büyük heyecan yaşadığını belirten Fatma Peker, "Bu hastanede önce kardeşim sonra da eşimin bağışıyla iki kez böbrek nakil oldum. Çok şükür şu an sağlığım yerinde. Doktoruma, hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan, hastalığı sebebiyle tekstil sektöründen malulen emekli olan 52 yaşındaki Fatma Peker, 2009 yılında 'ayaklarında şişme, yüzünde sarılık ve yüksek tansiyon' şikayetleriyle Alsancak Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucu talihsiz kadına böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Bir süre ilaç tedavisi uygulanan 1 çocuk annesi Peker, yaklaşık 10 ay boyunca diyalize girdi. Daha sonra ileri tedavi için 2010 yılında Acıbadem Kent Hastanesi Böbrek Nakli Bölümü'ne başvurdu. Peker, şimdi eski eşi olan Ahmet Barış Kımız'ın kendisine bağışçı olmasıyla birlikte, Böbrek Nakli Bölüm Başkanı Uzman Doktor Işık Özgü ve ekibi tarafından yapılan operasyonla aynı yıl ilk böbrek naklini oldu. O süreçte sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdüren Peker'in böbreği, 2018 yılında fonksiyonlarını kaybetmeye başladı. Yeniden nakil olması gereken Peker'e 2021 yılında bu sefer kardeşi Ahmet Peker böbreğini bağışladı.

Pastalı kutlama

Bugün sağlıklı bir şekilde hayatını sürdüren Peker, İzmir Acıbadem Kent Hastanesinin ilk organ nakli olan hastası olması sebebiyle düzenlenen kutlamanın özel konuğu oldu. Hastanede böbrek nakli programının başlamasının 15. yıl dönümünde, doktoru Işık Özgü ve ekibiyle bir araya gelen Peker, hastane çalışanlarının da katıldığı kutlamada, doktoruyla birlikte pasta kesti.

"Sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyor"

Böbrek nakli programını 15 yıl önce başlattıklarını ifade eden Uzm. Dr. Işık Özgü' "O dönemde Fatma Hanım'a eşi böbreğini vermişti. Yaklaşık 10 sene o böbrekle sağlıklı bir şekilde yaşadı. Daha sonra böbrek fonksiyonlarını kaybedince, yaklaşık 4 sene önce bu sefer de kardeşinden böbrek nakli yaptık. 15 yıldır kendisi de aramızda, gayet sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyor" diye konuştu.

Canlıdan yapılan bağışın önemi

Canlıdan yapılan böbrek nakillerinin sonuçlarının çok daha iyi olduğunu kaydeden Özgü, bu sayede böbreklerin daha uzun ömürlü olduğuna dikkat çekti. Bir böbreğin ortalama 15-20 seneye yakın yaşamasının çok başarılı bir süreç olduğunu belirten Uzm. Dr. Özgü, "Kadavradan yapılan nakillerde ortalama süre bu kadar değil. Burada hastanın uyumu, kontrollerine düzgün gelmesi, bir problem çıktığında sağlık kuruluşuna haberdar etmesi, ilaçlarını düzgün ve zamanında kullanması çok önemli" ifadelerinde bulundu.

Organ bağışı çağrısı

Pandemi döneminin kadavradan nakil sürecine olumsuz etkilerinin olduğunu anlatan Özgü, şunları kaydetti: "Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin ailelerinin, organları bağışlaması çok önemli. Sadece böbrek değil; karaciğer, kalp, akciğer gibi organları bağışlasınlar. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum."

"Çok şanslıyım, her şey yolunda"

Başından geçen süreci gözyaşları içinde anlatan ve şu an hayatına sağlıklı bir şekilde devam ediyor olması sebebiyle çok mutlu olduğunu ifade eden Fatma Peker ise, "Sağlığım çok şükür iyi. Herkesin organ bağışında bulunmasını isterim. Kardeşim de eski eşim de sağ olsun bana böbreklerini bağışladı. Çok şanslıyım. Takibim düzenli yapılıyor. Her insanın yaptığı işleri yapabiliyorum. Bu süreçte moral çok önemli. İnşallah diğer hastalar da en kısa sürede sağlıklarına kavuşur. İkinci naklimi de burada olmak istedim. Şimdilik her şey yolunda" diye belirtti.