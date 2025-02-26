İlk Organ Naklinin 15. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

İlk Organ Naklinin 15. Yılı Kutlandı

İzmir Acıbadem Kent Hastanesinde 15. yıl dönümünde ilk böbrek nakli hastası ve doktoru buluştu.

26.02.2025 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlk organ naklinin 15. yılını kutlayan hastanede anlamlı buluşma

İZMİR - İzmir Acıbadem Kent Hastanesinde Böbrek Nakli Programının başlamasının 15. yıl dönümünde, ilk organ nakli olan hasta ile doktoru bir araya geldi. Hastane personelinin de katıldığı pastalı kutlamada, büyük heyecan yaşadığını belirten Fatma Peker, "Bu hastanede önce kardeşim sonra da eşimin bağışıyla iki kez böbrek nakil oldum. Çok şükür şu an sağlığım yerinde. Doktoruma, hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan, hastalığı sebebiyle tekstil sektöründen malulen emekli olan 52 yaşındaki Fatma Peker, 2009 yılında 'ayaklarında şişme, yüzünde sarılık ve yüksek tansiyon' şikayetleriyle Alsancak Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucu talihsiz kadına böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Bir süre ilaç tedavisi uygulanan 1 çocuk annesi Peker, yaklaşık 10 ay boyunca diyalize girdi. Daha sonra ileri tedavi için 2010 yılında Acıbadem Kent Hastanesi Böbrek Nakli Bölümü'ne başvurdu. Peker, şimdi eski eşi olan Ahmet Barış Kımız'ın kendisine bağışçı olmasıyla birlikte, Böbrek Nakli Bölüm Başkanı Uzman Doktor Işık Özgü ve ekibi tarafından yapılan operasyonla aynı yıl ilk böbrek naklini oldu. O süreçte sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdüren Peker'in böbreği, 2018 yılında fonksiyonlarını kaybetmeye başladı. Yeniden nakil olması gereken Peker'e 2021 yılında bu sefer kardeşi Ahmet Peker böbreğini bağışladı.

Pastalı kutlama

Bugün sağlıklı bir şekilde hayatını sürdüren Peker, İzmir Acıbadem Kent Hastanesinin ilk organ nakli olan hastası olması sebebiyle düzenlenen kutlamanın özel konuğu oldu. Hastanede böbrek nakli programının başlamasının 15. yıl dönümünde, doktoru Işık Özgü ve ekibiyle bir araya gelen Peker, hastane çalışanlarının da katıldığı kutlamada, doktoruyla birlikte pasta kesti.

"Sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyor"

Böbrek nakli programını 15 yıl önce başlattıklarını ifade eden Uzm. Dr. Işık Özgü' "O dönemde Fatma Hanım'a eşi böbreğini vermişti. Yaklaşık 10 sene o böbrekle sağlıklı bir şekilde yaşadı. Daha sonra böbrek fonksiyonlarını kaybedince, yaklaşık 4 sene önce bu sefer de kardeşinden böbrek nakli yaptık. 15 yıldır kendisi de aramızda, gayet sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyor" diye konuştu.

Canlıdan yapılan bağışın önemi

Canlıdan yapılan böbrek nakillerinin sonuçlarının çok daha iyi olduğunu kaydeden Özgü, bu sayede böbreklerin daha uzun ömürlü olduğuna dikkat çekti. Bir böbreğin ortalama 15-20 seneye yakın yaşamasının çok başarılı bir süreç olduğunu belirten Uzm. Dr. Özgü, "Kadavradan yapılan nakillerde ortalama süre bu kadar değil. Burada hastanın uyumu, kontrollerine düzgün gelmesi, bir problem çıktığında sağlık kuruluşuna haberdar etmesi, ilaçlarını düzgün ve zamanında kullanması çok önemli" ifadelerinde bulundu.

Organ bağışı çağrısı

Pandemi döneminin kadavradan nakil sürecine olumsuz etkilerinin olduğunu anlatan Özgü, şunları kaydetti: "Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin ailelerinin, organları bağışlaması çok önemli. Sadece böbrek değil; karaciğer, kalp, akciğer gibi organları bağışlasınlar. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum."

"Çok şanslıyım, her şey yolunda"

Başından geçen süreci gözyaşları içinde anlatan ve şu an hayatına sağlıklı bir şekilde devam ediyor olması sebebiyle çok mutlu olduğunu ifade eden Fatma Peker ise, "Sağlığım çok şükür iyi. Herkesin organ bağışında bulunmasını isterim. Kardeşim de eski eşim de sağ olsun bana böbreklerini bağışladı. Çok şanslıyım. Takibim düzenli yapılıyor. Her insanın yaptığı işleri yapabiliyorum. Bu süreçte moral çok önemli. İnşallah diğer hastalar da en kısa sürede sağlıklarına kavuşur. İkinci naklimi de burada olmak istedim. Şimdilik her şey yolunda" diye belirtti.

Kaynak: İHA

Fatma Peker, Organ Nakli, Organ Nakli, Hastane, Böbrek, Sağlık, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İlk Organ Naklinin 15. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:25:03. #1.13#
SON DAKİKA: İlk Organ Naklinin 15. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.