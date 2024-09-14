İlk Yardımın Önemi ve Heimlich Manevrası - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

İlk Yardımın Önemi ve Heimlich Manevrası

Geniş Video İzle

Mustafa Ülker, ilk yardımın hayat kurtardığını ve Heimlich manevrasının nasıl yapılacağını anlattı.

14.09.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülker: "İlk yardımı bilen birisi topluma azami derecede faydalı olacaktır"

Heimlich manevrası nasıl yapılır uzmanı anlattı

YALOVA - İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetler Sağlık Hizmetleri Birimi UMKE sorumlusu, İlk Yardım Birimi Eğitmeni Mustafa Ülker, "İlk yardımı bilen birisi topluma azami derecede faydalı olacaktır" derken hayat kurtaran Heimlich manevrasıyla ilgili bilgi verdi.

14 Eylül İlk Yardım Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Ülker, ilk yardımın herhangi bir kaza ya da hayatı tehlikeye atan farklı bir durumda sağlık profesyonelleri gelinceye kadar herhangi bir araç gereç kullanmaksızın ilaçsız yapılan uygulama olduğunu ifade etti. İlk yardımın hayat kurtardığına dikkati çeken Ülker, şöyle konuştu:

"Herkesin ilk yardım bilgisine sahip olması, özgüveni yerinde olan herkesin bu bilgiyi aldıktan sonra uygulayabilmesi, gerekmektedir. İlk yardımı bilen birisi topluma azami derecede faydalı olacaktır. Netice itibariyle kimin nerede, ne zaman ilk yardıma ihtiyacı olacağı soru işaretidir. İlk yardımla alakalı bilgi veya eğitim almak isteyen herkes İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Birimimize gelip bilgisini alabilir. Başvuruda bireysel veya topluca başvurular olabilir. Bireysel başvuruları bireysel dilekçeyle eğer toplu bir başvuru olacaksa bununla ilgili sorumlu olan kişi vasıtasıyla iletişime geçiyoruz. Bunların kendi bilgilerimi alıp onlar bir gün belirleyip eğitimlerimi 8 ve 8 saatten oluşan toplamda 16 saat 2 günlük bir eğitim akabinde de bir sınav tabi tutularak ilk yardımcı belgelerini onlara teslim ediyoruz."

Ülker, bilinçsiz yapılan her şeyin niyet her ne kadar iyi olsa dahi sonucunun kötü olabileceğini belirterek, "Bizim burada amacımız ilk yardımı doğru bir şekilde öğreterek doğru bir şekilde ikame uygulamalarını da gerçekleştirebilen vatandaş ve toplumu yetiştirmek bizim amacımız. Toplum olarak yardımı seviyoruz genel olarak maalesef yardımcı olalım derken özellikle insan hayatıysa bizim karşımızdaki, kötü durumla karşılaşan şahıs varsa ve bununla alakalı ilk yardımı kötü yaptığımızda maalesef sonucu da kötü oluyor" diye konuştu.

Ülker, solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda Heimlich manevrasının hayat kurtarıcı olduğunu anlattı. Özellikle çocukların yaşadığı bu kritik durumda, hemen 112'nin aranması ve biliniyorsa vakit kaybetmeden Heimlich manevrasının uygulanması gerektiğini söyleyen Ülker, bu tekniğin çoğumuzun öğreneceği kadar kolay olduğunu ifade etti. Ülker, bu uygulamayı videolu bir şekilde kameralara anlattı.

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Mustafa Ülker, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İlk Yardımın Önemi ve Heimlich Manevrası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:09:15. #1.11#
SON DAKİKA: İlk Yardımın Önemi ve Heimlich Manevrası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement