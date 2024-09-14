İlk Yardımın Önemi ve Heimlich Manevrası

Sağlık

Ülker: "İlk yardımı bilen birisi topluma azami derecede faydalı olacaktır"

Heimlich manevrası nasıl yapılır uzmanı anlattı

YALOVA - İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetler Sağlık Hizmetleri Birimi UMKE sorumlusu, İlk Yardım Birimi Eğitmeni Mustafa Ülker, "İlk yardımı bilen birisi topluma azami derecede faydalı olacaktır" derken hayat kurtaran Heimlich manevrasıyla ilgili bilgi verdi.

14 Eylül İlk Yardım Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Ülker, ilk yardımın herhangi bir kaza ya da hayatı tehlikeye atan farklı bir durumda sağlık profesyonelleri gelinceye kadar herhangi bir araç gereç kullanmaksızın ilaçsız yapılan uygulama olduğunu ifade etti. İlk yardımın hayat kurtardığına dikkati çeken Ülker, şöyle konuştu:

"Herkesin ilk yardım bilgisine sahip olması, özgüveni yerinde olan herkesin bu bilgiyi aldıktan sonra uygulayabilmesi, gerekmektedir. İlk yardımı bilen birisi topluma azami derecede faydalı olacaktır. Netice itibariyle kimin nerede, ne zaman ilk yardıma ihtiyacı olacağı soru işaretidir. İlk yardımla alakalı bilgi veya eğitim almak isteyen herkes İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Birimimize gelip bilgisini alabilir. Başvuruda bireysel veya topluca başvurular olabilir. Bireysel başvuruları bireysel dilekçeyle eğer toplu bir başvuru olacaksa bununla ilgili sorumlu olan kişi vasıtasıyla iletişime geçiyoruz. Bunların kendi bilgilerimi alıp onlar bir gün belirleyip eğitimlerimi 8 ve 8 saatten oluşan toplamda 16 saat 2 günlük bir eğitim akabinde de bir sınav tabi tutularak ilk yardımcı belgelerini onlara teslim ediyoruz."

Ülker, bilinçsiz yapılan her şeyin niyet her ne kadar iyi olsa dahi sonucunun kötü olabileceğini belirterek, "Bizim burada amacımız ilk yardımı doğru bir şekilde öğreterek doğru bir şekilde ikame uygulamalarını da gerçekleştirebilen vatandaş ve toplumu yetiştirmek bizim amacımız. Toplum olarak yardımı seviyoruz genel olarak maalesef yardımcı olalım derken özellikle insan hayatıysa bizim karşımızdaki, kötü durumla karşılaşan şahıs varsa ve bununla alakalı ilk yardımı kötü yaptığımızda maalesef sonucu da kötü oluyor" diye konuştu.

Ülker, solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda Heimlich manevrasının hayat kurtarıcı olduğunu anlattı. Özellikle çocukların yaşadığı bu kritik durumda, hemen 112'nin aranması ve biliniyorsa vakit kaybetmeden Heimlich manevrasının uygulanması gerektiğini söyleyen Ülker, bu tekniğin çoğumuzun öğreneceği kadar kolay olduğunu ifade etti. Ülker, bu uygulamayı videolu bir şekilde kameralara anlattı.