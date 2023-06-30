İnegöl'de 6 yaşındaki çocuk prizdeki şarj aletine dokununca elektrik akımına kapıldı - Son Dakika
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İnegöl'de 6 yaşındaki çocuk prizdeki şarj aletine dokununca elektrik akımına kapıldı

30.06.2023 16:48

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Aden Nur T. isimli 6 yaşındaki çocuk, prizdeki şarj aletini çıkarmak isterken elektrik akımına kapıldı. Aden'in sağlık durumu iyi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde prizdeki şarj aletini çıkarmak isterken elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk ölümden döndü.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Gürgen Sokak'taki bir evde meydana geldi. Prize takılı telefonun şarj aletini çıkarmak isteyen Aden Nur T., bir anda elektrik akımına kapıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aden Nur T., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aden'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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İnegöl, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İnegöl'de 6 yaşındaki çocuk prizdeki şarj aletine dokununca elektrik akımına kapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de 6 yaşındaki çocuk prizdeki şarj aletine dokununca elektrik akımına kapıldı - Son Dakika
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