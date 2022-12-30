İngiltere'yi birbirine katan olay! Aile hekimliği hastalarına, Noel mesajı yerine kanser oldukları hakkındaki mesajı yolladı - Son Dakika
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İngiltere'yi birbirine katan olay! Aile hekimliği hastalarına, Noel mesajı yerine kanser oldukları hakkındaki mesajı yolladı

30.12.2022 09:56
İngiltere'yi birbirine katan olay! Aile hekimliği hastalarına, Noel mesajı yerine kanser oldukları hakkındaki mesajı yolladı

İngiltere'nin Doncaster kentinde bir aile hekimliği, bazı hastalarına mutlu bir noel dilemek için atacağı mesaj yerine agresif bir akciğer kanseri teşhisi konulduğu hakkında bir mesaj gönderdi. Mesajı alan kişiler hayatlarının şoklarını yaşarken, "Noel'den sadece birkaç gün önce onca insana ölümcül bir kansere yakalandıklarını söylediler, bunu yapamazlar." diyerek tepki gösterdiler.

23 Aralık'ta Doncaster'deki Askern Polikliniği, kayıtlı yaklaşık 8 bin kişiye gönderdiği mesajında "metastaz görülen agresif bir kansere yakalandıklarını" belirtti. Bir saat sonra gönderdikleri mesajda ise hata yaptıkları ve aslında mutlu Noeller mesajı atmak istedikleri aktarıldı.

GÖRÜR GÖRMEZ ÇÖKMÜŞ

İlk mesajda aynı zamanda ölümcül bir hastalığa yakalananların ulaşabileceği bazı sosyal yardımlara kayıt yaptırmaları için bir link gönderildi. O sırada girdiği testlerin sonuçlarını bekleyen Sarah Hargreaves, alışveriş yaptığı sırada mesajı görünce çöktüğünü, tıp merkezini aradığını ancak kimseye ulaşamadığını aktardı.

"KORKUNÇ BİR ŞAKA"

Mesajı annesiyle beraber alan bir başka kişi olan Carl Chegwin, nereden çıktığını anlamadığı bu mesajı görünce şoke olduğunu anlattı: "Bunun korkunç bir şaka olup olmadığını düşündüm. Doktora çok sık gitmiyorum, ancak birden kanser olduğumu öğreniyorum. Sonra durup sigara içtiğimi, o yüzden olabileceğini düşündüm. Noel'den sadece birkaç gün önce onca insana ölümcül bir kansere yakalandıklarını söylediler, bunu yapamazlar."

İngiltere'de bir aile hekimliği, Noel kutlaması yerine kanser mesajı gönderdi

Chegwin, eğer bu mesajın gönderilmesi gereken bir hasta varsa, o kişinin daha kötü durumda olabileceğini de ekledi: "Düşünsenize önce size kanser olduğunuzu, sonra bunun bir Noel mesajı olduğunu, sonra da 'Pardon, aslında size atmak istemiştik' diyorlar."

BBC'ye konuşan ve ismini vermek istemeyen bir kadın ise ailesindeki birkaç kişinin göğüslerinde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili birtakım testlere girdiğini, o yüzden çok endişelendiğini söyledi. Aile hekimliğine yakın yaşadığı için binaya uğradığını, en az altı kişinin de panik içinde polikliniğin önünde beklediğini belirtti. Aile hekimliği BBC'nin sorularına yanıt vermedi.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Sağlık İngiltere'yi birbirine katan olay! Aile hekimliği hastalarına, Noel mesajı yerine kanser oldukları hakkındaki mesajı yolladı - Son Dakika

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