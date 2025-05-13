İnme Geçiren Mobilya Ustası Kurtarıldı - Son Dakika
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Sağlık

İnme Geçiren Mobilya Ustası Kurtarıldı

Diyarbakır'da inme geçiren mobilya ustası, 15 dakikalık müdahale sonrası sağlıkla kavuştu.

13.05.2025 13:30
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DİYARBAKIR'da mobilya ustası Siyadar Yaldırak (25), evde olduğu sırada vücudunun sol tarafını hissetmemeye, görme kaybı ve konuşma bozukluğu yaşamaya başladı. Kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde inme geçirdiği anlaşılan Yıldırak, Uzman Doktor Reşit Yılmaz'ın 15 dakikalık müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

Mobilya ustası Siyadar Yaldırak, 9 Mayıs'ta evdeyken vücudunun sol tarafını hissetmemeye, görme kaybı ve konuşma bozukluğu yaşamaya başladı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırak'ın, muayenesinde inme geçirdiği anlaşıldı. Yıldırak'a, hastanenin İnme Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Reşit Yılmaz tarafından anjiyografik müdahale yapıldı. 15 dakikalık müdahalenin ardından Yıldırak, sağlığına kavuştu.

Yıldırak'ın şikayetlerinin yapılan müdahaleyle tamamen düzeldiğini belirten Uzm. Dr. Yılmaz, "Hastamız, akşam 19.30 sıralarında sol kol ve bacakta güçsüzlük, bilincinde bozulma, konuşma bozukluğu şikayetiyle acil servisimize gelmişti. Acil serviste yapılan muayene ve tetkiklerle hastanın beyninde, ana damarda tıkanıklık olduğunu saptadık. Yani inme geçirdiği teşhisini koyduk. ve hiç vakit kaybetmeden anjiyografiye aldık. 15 dakikada anjiyografi ile o damarı açtık ve 1 gün yoğun bakımda kaldı. Ertesi gün servise çıkarttık. Hastanın sol kol ve bacağındaki güçsüzlük, konuşma bozukluğu, bilincindeki bozulma gibi şikayetlerin hepsi tamamen düzeldi" dedi.

'YILDA ORTALAMA 7 MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR'

İnmenin önemsenmesi gereken bir rahatsızlık olduğunu ve yılda ortalama 7 milyon insanın bu nedenle hayatını kaybettiğini söyleyen Uzman Dr. Yılmaz, "İnme veya halk arasında 'felç' olarak da bilinen hastalık, beyin damarlarının ani tıkanması veya kanaması sonucunda ortaya çıkıyor. Yaklaşık yüzde 85'i beyin damarlarının tıkanması şeklindedir ki biz bunu beyne pıhtı atma olarak da ifade ediyoruz. Dünyada her 6 kişinden biri inme geçirmektedir ve her yıl inmeden dolayı yaklaşık 7 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Vücudun tek tarafında, kolda, bacakta, yüzde uyuşma, güçsüzlük olursa, bilinç bulanıklığı, konuşmada veya anlamada güçlük varsa, yürüme güçlüğü, denge koordinasyon kaybı, ani görme kaybı gibi şikayetler olursa, inmeden şüphelenmeliyiz ve hiç vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalıyız. İnme bilinenin aksine tedavi edilebilir bir hastalıktır. İnme hastalığındaki en önemli faktör zamandır. İnmede her 1 dakikada yaklaşık 2 milyon beyin hücresi ölmektedir. İnme tedavisinde damardan verilen pıhtı açıcı ilaçlarla ya da anjiyografik girişimlerle yapılan tedavilerle hasta inmeden önceki hayatına geri dönebilir. Damardan verilen pıhtı açıcı ilaçlar için ilk 4,5 saat, anjiyografik girişimlerle yapılan tedaviler için de ilk 8 saat çok önemlidir. Bu her iki tedavi şekli de hastanemizde 7 gün 24 saat yapılmaktadır" diye konuştu.

'ÇOK ŞÜKÜR YÜRÜYEBİLİYORUM ŞU AN, KONUŞABİLİYORUM'

Tedavisinde emeği geçenlere teşekkür eden Siyadar Yıldırak da "Evdeyken sol kol ve sol bacakta güçsüzlük vardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak hastanenin aciline geldik. Yapılan muayene sonucunda ana damarda tıkanıklık vardı. Anjiyoya alındım. Şu an bir sıkıntım yok. Çok şükür hocalarımızın tedavileri sonucunda felç yok. Geldiğimde sol tarafım komple felçliydi. Yani yüz, göz, görmede bile sıkıntım vardı. Çok şükür yürüyebiliyorum şu an, konuşabiliyorum. O zaman konuşamıyordum. Şu an sol gözde de bir sıkıntım yok. Sol göz kaymıştı. Şu an bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şirin Yaldırak ise kardeşi Siyadar'ın günlük hayatına eskisi gibi devam ettiğini belirterek, "Kardeşim akşam 19.30 civarlarında rahatsızlandı. Sol kol, sol bacak, kısacası vücudunun sol tarafını hissetmedi. Konuşma yok, dil şişmişti resmen, yutkunamıyordu. Görmediğini söylüyordu. Hastaneye geldik. Yapılan yönlendirmeler sonucunda anjiyoya alındı. Hamdolsun şu an kardeşim iyi durumda. Kendine geldi. 1 günlük yoğun bakım sürecinden sonra şu an normal rutin günlük hayatına devam ediyor" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık İnme Geçiren Mobilya Ustası Kurtarıldı - Son Dakika

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