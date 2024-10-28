İnme Riskini Erken Müdahale ile Azaltın - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

İnme Riskini Erken Müdahale ile Azaltın

İnme, önlenebilir bir hastalıktır; erken müdahale ile riski %80 azaltmak mümkün.

28.10.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelinde kalıcı engellilik ve ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan inme riskinin erken müdahale ve hastalık gelişmeden alınacak tedbirlerle yüzde 80 oranında önlenebildiği belirtildi.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ethem Murat Arsava, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında beyin felci olarak bilinen inmenin her yıl milyonlarca kişiyi etkilediğini, kalıcı engellilik ve ölüm nedenleri arasında da ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

İnmenin, beynin bir bölümüne kan akışının kesilmesi veya azalması sonucu oluşan ya da beyin damarlarının duvarında bir yırtılma sonucu meydana gelen acil bir tıbbi durum olarak tanımlandığını ifade eden Arsava, beyin hücrelerinin oksijen ve besin maddesi eksikliği nedeniyle ölmesi ya da kanama nedenli ortaya çıkan mekanik hasarın, vücudun çeşitli işlevlerini kontrol eden beyin bölgelerinin zarar görmesine neden olduğunu anlattı.

Arsava inmenin, kalıcı felç, konuşma bozukluğu, görme kaybı, denge bozukluğu ve hatta ölümle sonuçlanabildiğine dikkati çekerek, " Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişi inme geçirmektedir ve bu vakaların önemli bir kısmında kalıcı engellilik oluşmaktadır." bilgisini verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, inmenin dünyada en yaygın ikinci ölüm nedeni ve en yaygın birinci kalıcı engellilik nedeni olarak öne çıktığını aktaran Arsava, "Türkiye'de her 4 dakikada bir kişi inme geçirmektedir." diye konuştu.

"Yüksek tansiyon inmenin en büyük risk faktörlerinden biridir"

İnmenin, önlenebilir bir hastalık olduğuna işaret eden Arsava, risklere karşı farkındalık kazanılması ve buna yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ederek, "İnme vakalarının yüzde 80'i önlenebilir olarak kabul edilmektedir. Erken müdahale ve riskleri ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin alınmasıyla inme riski ve inme geçirilmesi halinde olası kalıcı hasar azaltılabilmektedir. Bu nedenle, inme önlenebilir bir sağlık sorunudur." uyarısında bulundu.

Arsava, inme riskini azaltabilmek dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin şunları kaydetti:

"Tansiyon kontrol altında tutulmalı, çünkü yüksek tansiyon inmenin en büyük risk faktörlerinden biridir. Sağlıklı ve dengeli beslenilmeli. Sebze, meyve ve tam tahıllarla dolu bir diyet uygulanmalı. Düzenli egzersiz yapılmalı. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite, inme riskini yüzde 25'e kadar azaltabilir. Sigara ve alkol sınırlandırılmalı. Yeterli su tüketilmeli. Yeterli su tüketimi, inme riskini azaltmada kritik bir rol oynamaktadır."

İnme geçiren kişiye doğru zamanda müdahale edilmesinin hayati önem taşıdığının altını çizen Arsava, yüzde ani kayma, kol veya bacaklarda ani güçsüzlük veya uyuşma, konuşma güçlüğü veya anlama zorluğunun en sık görülen belirtiler olduğunu vurguladı.

Arsava, bu belirtilerden herhangi biri fark edildiğinde vakit kaybedilmeden 112'nin aranması ve tıbbi yardım talep edilmesi gerektiğine işaret etti.

İnmede hızlı müdahaleyle kalıcı hasarın önleyebildiğini belirten Arsava, bu yıl 29 Ekim Dünya İnme Günü sloganının "İnmeye Dur De!" olarak belirlendiğini ve bu kapsamda farkındalık yaratılmasına yönelik etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Kaynak: AA

Türkiye, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İnme Riskini Erken Müdahale ile Azaltın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:14 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim“ dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
00:02 Hasan Arat’ın şoförü, Galatasaraylı muhabirin burnunu kırdı Hasan Arat'ın şoförü, Galatasaraylı muhabirin burnunu kırdı
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 07:43:00. #1.12#
SON DAKİKA: İnme Riskini Erken Müdahale ile Azaltın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.