İnşaat işçisi boyun fıtığı geçirdi, yürüme kabiliyetini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

İnşaat işçisi boyun fıtığı geçirdi, yürüme kabiliyetini kaybetti

Geniş Video İzle

Osmaniye'de yaşayan 4 çocuk babası inşaat işçisi Mustafa Karaca, boyun fıtığı nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybetmişti. Adana'da geçirdiği dar kanal ameliyatı sonucu sağlığına kavuştu. Karaca, ameliyatın ardından iyileştiğini ve rahatladığını belirtti. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hastanın ölüm riskinin yüzde 10-20 olduğunu ancak başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu söyledi.

30.08.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boyun fıtığı canından ediyordu

İnşaatı işçisi boyun fıtığı geçirdi, yürüme kabiliyetini kaybetti

ADANA - Osmaniye'de yaşayan ve boyun fıtığı nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden 4 çocuk babası inşaat işçisi Adana'da geçirdiği dar kanal ameliyatı sonucu yeniden sağlığına kavuştu.

Osmaniye'de yaşayan 4 çocuk babası inşaat işçisi Mustafa Karaca (53), yaklaşık 4 sene önce boyun fıtığı geçirdi. Geçirdiği fıtık üzerine birçok tedavi gören ancak düzelemeyen Karaca'da son dönemlerde yürüme kaybı yaşamaya başladı.

Bunun üzerine aile, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu. Prof. Dr. Şen, tetkikler sonucu 53 yaşındaki adama 'boyunda fıtık ve dar kanal' ameliyatı yaptı. Karaca, 2 aylık sürecin ardından sağlığına kavuştu.

"İyiyim, rahatladım"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mustafa Karaca, "Doktorlara ilk başvurduğumda ameliyatın ağır geçer, felç kalırsın dediler. Daha sonra Orhan hocaya başvurduk ve ameliyatımı olduk. Şuanda iyiyim, rahatladım" dedi.

"Hasta sağlığına kavuştu"

Prof. Dr. Orhan Şen ise hastasının ilk geldiğinde yürümekte çok güçlük çektiğini anlatarak, "Hastamız bana geldiği zaman yürüyemiyordu. Elleriyle kaşık dahi tutamıyordu. Bu nedenle Osmaniye'de ve Adana'da farklı hastane ve doktorlara başvurmuşlar. Her hasta için ölüm riski var ama önemli olan bunların oranları. Bende hastaya ölüm, sakat kalma riskini anlattım ama oranlarını da verdim. Bu hasta için ölüm riski yüzde 10-20'ydi. Ameliyatı yaptım ve şuanda hastamız 2 ayın sonunda sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Adana, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İnşaat işçisi boyun fıtığı geçirdi, yürüme kabiliyetini kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR’lılar İsmail Haniye pankartı astı 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR'lılar İsmail Haniye pankartı astı
11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
21:47 İsrail işgali altındaki Gazze’de çatışmalara aşı arası İsrail işgali altındaki Gazze'de çatışmalara aşı arası
21:17 Konya’nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı Konya'nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 14:23:03. #1.13#
SON DAKİKA: İnşaat işçisi boyun fıtığı geçirdi, yürüme kabiliyetini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement