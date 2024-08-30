İnşaat işçisi boyun fıtığı geçirdi, yürüme kabiliyetini kaybetti

Sağlık

Boyun fıtığı canından ediyordu

İnşaatı işçisi boyun fıtığı geçirdi, yürüme kabiliyetini kaybetti

ADANA - Osmaniye'de yaşayan ve boyun fıtığı nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden 4 çocuk babası inşaat işçisi Adana'da geçirdiği dar kanal ameliyatı sonucu yeniden sağlığına kavuştu.

Osmaniye'de yaşayan 4 çocuk babası inşaat işçisi Mustafa Karaca (53), yaklaşık 4 sene önce boyun fıtığı geçirdi. Geçirdiği fıtık üzerine birçok tedavi gören ancak düzelemeyen Karaca'da son dönemlerde yürüme kaybı yaşamaya başladı.

Bunun üzerine aile, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu. Prof. Dr. Şen, tetkikler sonucu 53 yaşındaki adama 'boyunda fıtık ve dar kanal' ameliyatı yaptı. Karaca, 2 aylık sürecin ardından sağlığına kavuştu.

"İyiyim, rahatladım"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mustafa Karaca, "Doktorlara ilk başvurduğumda ameliyatın ağır geçer, felç kalırsın dediler. Daha sonra Orhan hocaya başvurduk ve ameliyatımı olduk. Şuanda iyiyim, rahatladım" dedi.

"Hasta sağlığına kavuştu"

Prof. Dr. Orhan Şen ise hastasının ilk geldiğinde yürümekte çok güçlük çektiğini anlatarak, "Hastamız bana geldiği zaman yürüyemiyordu. Elleriyle kaşık dahi tutamıyordu. Bu nedenle Osmaniye'de ve Adana'da farklı hastane ve doktorlara başvurmuşlar. Her hasta için ölüm riski var ama önemli olan bunların oranları. Bende hastaya ölüm, sakat kalma riskini anlattım ama oranlarını da verdim. Bu hasta için ölüm riski yüzde 10-20'ydi. Ameliyatı yaptım ve şuanda hastamız 2 ayın sonunda sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.