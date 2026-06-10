Iraklı Hasta Türkiye'de Tümörden Kurtuldu

Iraklı Jasim Mohammed Khalaf, kulak arkasında başlayan ve boyun bölgesine yayılan tümör için yıllarca aradığı şifayı Türkiye'de buldu.

Irak'ta yaşayan 52 yaşındaki emekli asker Jasim Mohammed Khalaf, kulak arkasında çıkan bir sivilcenin vermiş olduğu kaşıntının geçmemesi üzerine ülkesinde çeşitli hastanelere başvurdu. Özel bir hastanede kanser teşhisi konulan Khalaf'a tedavisinin orada yapılmayacağı söylendi. Khalaf, bunun üzerine Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Acar ve ekibi tarafından hastanın yeniden yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu tümörün hastanın baş ve boyun bölgesine yayıldığı saptandı. Ameliyatla tümörün alınabileceği ve çeşitli tedavilerle bu hastalıktan kurtulabileceğini öğrenen hasta ve yakınları, tedaviye başlanılması kararını aldı. KBB Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Acar ve ekibi tarafından 10 saat süren ameliyatla tümör alındı. Ameliyatın ardından yapılan çeşitli tedavilerle hasta sağlığına kavuştu.

"Tümörünü yaklaşık 10 saat süren bir ameliyatla çıkarttık"

Prof. Dr. Aydın Acar, hastaya detaylı bilgi verdiklerini ve ardından tedavisine başladıklarını aktararak, "Bu hastamız 52 yaşında Irak'tan geldi. Bize müracaat ettikten sonra tahlillerini yaptık, yaygın tümör olduğunu gördük. Ailesine ve hastaya durumu etraflıca anlattık. Hasta ve ailenin tedavi onayından sonra ne yapacağımızı organize ettik. Hastayı ameliyata alarak, dış kulak yolu ve kulak kepçesindeki tümörle beraber kemikteki tümörünü, tükürük bezindeki tümörünü, çene altındaki tümörünü ve diğer yerlerdeki tümörünü yaklaşık 10 saat süren bir ameliyatla çıkarttık. Şu an hastamız diğer tedavilerini alıyor ve durumu oldukça iyi. Çok şükür Allah'ın izniyle hastamızı sapasağlam evine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye gelmeye ve bu hastanede tedavime devam edilmesine ailece karar verdik"

Iraklı Jasim Mohammed Khalaf ise, "Kulağımda ufak bir sivilce çıktı. Önemsemedim. Zamanla sivilce kaşınmaya ve bana rahatsızlık vermeye başladı. Irak'ta birçok hastaneye gittim, bir sonuç alamadım. En son özel bir hastaneye gittim. Orada sivilceyi aldılar ve bir tümör olduğunu söylediler. Kendi hastanelerinde bu ameliyatın yapılamayacağını ve bu işte Türkiye'nin çok iyi olduğunu söylediler. Ben de ilk şoku atlattıktan sonra arayışa girdim. İnternetten Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu işin başarıyla yapıldığını okudum. Hemen hemen bu hastaneyle ilgili bütün yorumları okudum. Oldukça fazla memnuniyet görünce Türkiye'ye gelmeye ve bu hastanede tedavime devam edilmesine ailece karar verdik" dedi.

"Tedavim tamamlanınca sağsalim evime, yuvama döneceğim"

Ağrılarının neredeyse tamamen yok olduğunu anlatan Khalaf, "İyi ki de öyle bir karar almışım. Ameliyattan önce başta çok halsiz ve çok güçsüz olduğumu görüyordum. Ayaklarım, bacaklarım beni kaldıramaz hale gelmişti. İştahım kesilmişti. Boyun ağrısı, baş ağrısı olurdu. Çok şükür ameliyattan sonra yavaş yavaş, peyderpey hafiflemeye başladı. Şu an yok denecek kadar az. İnşallah tedavim tamamlanınca sağsalim evime, yuvama döneceğim" diye konuştu. - ANKARA