Iraklı Hasta Türkiye'de Tümörden Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iraklı Hasta Türkiye'de Tümörden Kurtuldu

10.06.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iraklı Jasim Mohammed Khalaf, Türkiye'de geçirdiği 10 saatlik ameliyatla tümörden kurtuldu.

Iraklı Jasim Mohammed Khalaf, kulak arkasında başlayan ve boyun bölgesine yayılan tümör için yıllarca aradığı şifayı Türkiye'de buldu.

Irak'ta yaşayan 52 yaşındaki emekli asker Jasim Mohammed Khalaf, kulak arkasında çıkan bir sivilcenin vermiş olduğu kaşıntının geçmemesi üzerine ülkesinde çeşitli hastanelere başvurdu. Özel bir hastanede kanser teşhisi konulan Khalaf'a tedavisinin orada yapılmayacağı söylendi. Khalaf, bunun üzerine Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Acar ve ekibi tarafından hastanın yeniden yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu tümörün hastanın baş ve boyun bölgesine yayıldığı saptandı. Ameliyatla tümörün alınabileceği ve çeşitli tedavilerle bu hastalıktan kurtulabileceğini öğrenen hasta ve yakınları, tedaviye başlanılması kararını aldı. KBB Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Acar ve ekibi tarafından 10 saat süren ameliyatla tümör alındı. Ameliyatın ardından yapılan çeşitli tedavilerle hasta sağlığına kavuştu.

"Tümörünü yaklaşık 10 saat süren bir ameliyatla çıkarttık"

Prof. Dr. Aydın Acar, hastaya detaylı bilgi verdiklerini ve ardından tedavisine başladıklarını aktararak, "Bu hastamız 52 yaşında Irak'tan geldi. Bize müracaat ettikten sonra tahlillerini yaptık, yaygın tümör olduğunu gördük. Ailesine ve hastaya durumu etraflıca anlattık. Hasta ve ailenin tedavi onayından sonra ne yapacağımızı organize ettik. Hastayı ameliyata alarak, dış kulak yolu ve kulak kepçesindeki tümörle beraber kemikteki tümörünü, tükürük bezindeki tümörünü, çene altındaki tümörünü ve diğer yerlerdeki tümörünü yaklaşık 10 saat süren bir ameliyatla çıkarttık. Şu an hastamız diğer tedavilerini alıyor ve durumu oldukça iyi. Çok şükür Allah'ın izniyle hastamızı sapasağlam evine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye gelmeye ve bu hastanede tedavime devam edilmesine ailece karar verdik"

Iraklı Jasim Mohammed Khalaf ise, "Kulağımda ufak bir sivilce çıktı. Önemsemedim. Zamanla sivilce kaşınmaya ve bana rahatsızlık vermeye başladı. Irak'ta birçok hastaneye gittim, bir sonuç alamadım. En son özel bir hastaneye gittim. Orada sivilceyi aldılar ve bir tümör olduğunu söylediler. Kendi hastanelerinde bu ameliyatın yapılamayacağını ve bu işte Türkiye'nin çok iyi olduğunu söylediler. Ben de ilk şoku atlattıktan sonra arayışa girdim. İnternetten Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu işin başarıyla yapıldığını okudum. Hemen hemen bu hastaneyle ilgili bütün yorumları okudum. Oldukça fazla memnuniyet görünce Türkiye'ye gelmeye ve bu hastanede tedavime devam edilmesine ailece karar verdik" dedi.

"Tedavim tamamlanınca sağsalim evime, yuvama döneceğim"

Ağrılarının neredeyse tamamen yok olduğunu anlatan Khalaf, "İyi ki de öyle bir karar almışım. Ameliyattan önce başta çok halsiz ve çok güçsüz olduğumu görüyordum. Ayaklarım, bacaklarım beni kaldıramaz hale gelmişti. İştahım kesilmişti. Boyun ağrısı, baş ağrısı olurdu. Çok şükür ameliyattan sonra yavaş yavaş, peyderpey hafiflemeye başladı. Şu an yok denecek kadar az. İnşallah tedavim tamamlanınca sağsalim evime, yuvama döneceğim" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, Hastane, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Iraklı Hasta Türkiye'de Tümörden Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu
Burası Norveç değil Türkiye’nin doğusu Manzara hayran bıraktı Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler
Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım

11:32
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
11:31
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:11
Suudi Arabistan, İsrail’in saldırıları nedeniyle ABD’ye nota verdi
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 12:05:32. #7.12#
SON DAKİKA: Iraklı Hasta Türkiye'de Tümörden Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.