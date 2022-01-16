İşitme engeliler pandemi döneminde şeffaf maske mağduru - Son Dakika

İşitme engeliler pandemi döneminde şeffaf maske mağduru

Diyarbakır Sağır Hakları Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği üyesi Tuba Ersöz:

"Pandemi döneminde yoğun bakımda yatan işitme engelli hastalarımız oldu. Kendi sıkıntılarını, rahatsızlıklarını yeterince ifade edemediler"

DİYARBAKIR - Pandemi döneminde birçok alanda mağduriyetler yaşanırken bunlarından biri de işitme engelli vatandaşların şeffaf maske sıkıntısı oldu. İşitme engellilerin hastanelerin yoğun bakım servislerinde ve adliye gibi alanlarda sıkıntılar çektiklerini öne sürüldü.

Tüm dünyada korona virüs ile mücadelenin başında maske, mesafe ve hijyen kuralı yerine getirilmeye çalışıldı. İnsanlar, her anlamda pandemiyle birlikte zorluklar yaşarken, işitme engelli vatandaşlar da maske zorunluluğu ve şeffaf maske sıkıntısıyla jest, mimiklerini kullanamadıkları için kendilerini ifade etmekte zorluklar yaşadıklarını savundu. Başta hastane, adliye ve eğitim kurumlarında zorluklar yaşanıldığını iade eden işitme engelli eşi ve Diyarbakır Sağır Hakları Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği üyesi Tuba Ersöz, pandemi döneminde yoğun bakımda yatan işitme engelli hastalar olduğunu, kendi sıkıntılarını, rahatsızlıklarını yeterince ifade edemediklerini dile getirdi.

"Yoğun bakımda yatan işitme engelli hastalarımız oldu"

Pandemi sürecinde en çok işitme engellilerin mağdur olduğunu söyleyen Tuba Ersöz, gittikleri bir doktorda, hastanede, karakolda, adliyede neresi olursa olsun gittikleri hiçbir yerde işitme engellilerin kendilerini ifade edemediklerini belirtti. Karşısındakinin ufak bir dudak okuma varsa eğer onu bile yapamadıklarını aktaran Ersöz, "Bazı işitme engellilerimiz dudak okuyarak en azından bizi anlamaya çalışıyor ama maske takıldığı için bu dönemde ve biz şeffaf maskede üretemedik. Onları düşünerek hiçbir şey yapılmadı bu alanda. En azından Diyarbakır'da yapılmadı. Bu yüzden hastaneye gittiler doktora kendilerini anlatmaya çalıştılar. Çünkü onlar yüz, mimik kullanarak işaret dilini kullanıyorlar. Onlara yüz mimik olmadığı zaman sadece ellerin işaretleri yetmiyor. En çok mağdur oldukları konu pandemide maskeleri. Pandemi döneminde yoğun bakımda yatan işitme engelli hastalarımız oldu. Onlarda kendi sıkıntılarını, rahatsızlıklarını yeterince ifade edemediler" dedi.