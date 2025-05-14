İşitme Engellilere Sağlıkta Destek: ESİM - Son Dakika
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Sağlık

İşitme Engellilere Sağlıkta Destek: ESİM

ESİM, işitme engelli vatandaşlara sağlık hizmetlerinde dil engelini aşarak 7/24 destek sunuyor.

14.05.2025 16:57
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İşitme engelli vatandaşların dil engelini aşan sağlık köprüsü: ESİM

ANKARA - Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM), sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen işitme engelli vatandaşların dil bariyerini ortadan kaldırıyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde işitme ve konuşma engellilere yönelik hizmet veren ESİM, işitme engelli vatandaşların sağlık hizmeti alma süreçlerinde işitme ve konuşma engelinin dezavantajını minimuma indiriyor. 8 işaret dili tercümanı ve 4 sağlık personeli ile 7 gün 24 saat hizmet veren sistem sayesinde işitme engelli vatandaşlar; acil durumlarda ambulans çağıma, hekim randevusu alma, muayene sırasında doktorla iletişime geçme gibi birçok konuda çevrimiçi hizmet alabiliyor.

"Yaklaşık 8 yıldır binlerce hastaya yüzbinlerce konuda destek olduk"

İşitme engelli vatandaşların tüm sağlık süreçlerinde yanında olabildiklerini belirten İşaret Dili Tercümanı Samet Ünal, "Bu merkez, yaklaşık 8 yıldır binlerce hastaya yüzbinlerce konuda destek olmakta ve birçok alanda onların dertlerine derman olmaktadır. Bir işitme engelli vatandaş alacağı hizmetlerin ilk adımı olan randevu alma süreçleri veyahut aile hekiminden başlayan ve hastaneye aktarılan randevu, hastaneye gittiğinde ilk başvuru, doktorla görüşme, muayeneden sonra gerekli tetkiklerin yapılması ve bu tetkiklerin sonuçlarının gösterilmesiyle ilgili bütün sürece dair işitme engelli vatandaşlara çevrimiçi hizmet sunuyoruz" diye konuştu.

"Ortadaki dil bariyerini ortadan kaldırıyoruz"

İşitme engelli vatandaşların, Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi'ne cep telefonuna indirilen aplikasyonla ulaşabileceğini belirten Ünal, "Bu aplikasyonu indiren vatandaşımız, gerekli bilgilerini doldurarak, bir resmi kurum aplikasyonu şeklinde buraya üye oluyorlar. Üyelikleri onaylandıktan sonra bizimle cep telefonlarından 4 tuşa basarak bizimle görüntülü görüşmeye başlayabiliyorlar. Bu aplikasyonlara bağlandıkları zaman biz önce işitme engelli vatandaşımızın talebini dinliyoruz. Örneğin, rahatsızlığına dair ne gibi bir şikayeti var ve bununla ilgili hangi bölüme yönlendirilmesi gerektiğini yanımızda bulunan sağlık personeli arkadaşımızdan destek alarak, kendisine en uygun bölümü, en uygun hastaneyi ve gitmek istediği doktor talebi varsa bunu buluyoruz ve buradan randevu veriyoruz. Randevusuna gittiğinde ihtiyaç duyarsa ilk başvuruda canlı destek alabiliyor. Daha sonra doktorun yanına girdiğinde vatandaşın hikayesini biliyorsak halihazırdaki bilgilerini aktarıyoruz. Bu sayede ortadaki dil bariyerini ortadan kaldırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Engelliler, Teknoloji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İşitme Engellilere Sağlıkta Destek: ESİM - Son Dakika

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