İsmail Bilen\'in Adı Hastaneye Verildi

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, bir süre önce vefat eden eski Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in adının Salihli'de yapımı süren 400 yataklı devlet hastanesine verileceğini bildirdi.

Baybatur yaptığı açıklamada, yaklaşık 900 milyon liraya mal olacak hastanenin 2026'nın Kasım ayında tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Hastanenin ulaşımı için 350 milyon liralık kavşak yapım ihalesinin de gerçekleştirildiğini aktaran Baybatur, "Toplamda 1 milyar 250 milyon liralık yatırım Salihli'ye kazandırılacak. İsmail Bilen abimizin adı bu eserde yaşayacak." ifadelerini kullandı.