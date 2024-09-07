Isparta Şehir Hastanesi 13 Milyon Hastaya Hizmet Verdi

Sağlık

Isparta Şehir Hastanesi, 8 yılda 13 milyon hastaya hizmet verdi

Günde yaklaşık 10 bine yakın ayaktan hastaya hizmet veren hastane, bölgenin önemli bir sağlık kompleksi haline geldi

ISPARTA - Isparta'da 2017 yılından beri hizmet veren Isparta Şehir Hastanesi, 8 yıllık sürede yaklaşık 13 milyon hastaya hizmet verdi. Çevre illerden de birçok hastaya hizmet veren Isparta Şehir Hastanesi bölgenin önemli bir sağlık kompleksi haline geldi.

24 Mart 2017 tarihinde hizmete açılan Isparta Şehir Hastanesi, bölgenin önemli bir sağlık kompleksi haline geldi. En ileri teknolojiye sahip hastane, 222 bin 571 metrekare alan üzerine 755 yatak kapasiteli olarak inşa edildi. 8 yıldır vatandaşların hizmetinde olan hastanede, hizmet kalitesinin daha da artırılması amacıyla Isparta Şehir Hastanesi'nin yatak kapasitesi bugün itibariyle 845'e ulaştı. 188 yoğun bakım, 22 ameliyathane, 3 doğum ameliyathanesi, 3 lokal ameliyathane, 2 MR, 2 tomografi, 13 ultrason ve 224 poliklinikte hizmet veren hastane bugüne kadar 13 milyon hastaya hizmet verdi.

Yaklaşık bir hafta önce genel cerrahi bölümüne gelerek cerrahi operasyon geçiren 64 yaşındaki İlyas Eliaçık hastaneden aldığı memnuniyeti dile getirerek "Safra kesemdeki taşı aldırdım. En zor ameliyatlardan biri oldu. Doktorum Ekrem bey sağ olsun gerekeni yaptı. Hemşirelerimizden, doktorumuzdan çok memnunum. Allah razı olsun" dedi.

"Yürüyemiyordum, hastane doktorlarımızın desteği sayesinde artık yürüyorum"

Beyin Cerrahi bölümünde önemli bir operasyon geçiren 54 yaşındaki Özlem Özer 45 gündür hastanede hizmet aldığını söyledi. Doktorlar ve hastane personelinin ilgisi sayesinde tekrardan yürümeye başladığını söyleyen Özer "Benim vücudumun bir kısmı tutmuyordu acil ambulansla geldim. Tansiyon problemim vardı biraz dikkat etmediğim için sıkıntı yaşadım ama şu anda çok iyiyim. Buradaki arkadaşlardan. fizik tedavi doktorumuzdan, fizyoterapistlerimizden çok memnunum çok ilgililer. İlk günler çok kötüydüm hareketli iken bir anda yatağa bağımlı kalmak beni çok üzmüştü ama buradaki personellerin yardımları, beyin cerrahı doktorumuzun desteği fizyoterapi ve psikiyatri doktorumuzun desteğiyle çok iyiyim, çok rahatım ve de yürüyorum. Yürüyemiyordum öyle bir durumdaydım. Ben hizmet ve ilgiyi bu kadar beklemiyordum. Herkese çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar" açıklamalarında bulundu.

"Isparta Şehir Hastanesi 8 yılda 13 milyon vatandaşa hizmet verdi"

Isparta Şehir Hastanesi hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serhat Küçükcoşkun Isparta Şehir Hastanesinin 2017 yılından bugüne kadar yaklaşık 13 milyon vatandaşa hizmet verdiğini belirterek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastanelerinden bir tanesi de Mart 2017 tarihinden itibaren Isparta'da hizmet vermeye başlamıştır. Vatandaşlarımıza güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti vermenin gururunu yaşıyoruz. Isparta Şehir Hastanesi Mart 2017 tarihinden itibaren yaklaşık 3 milyonu acil muayene, 10 milyonu poliklinik muayene olmak üzere toplam 13 milyon vatandaşımıza muayene hizmeti verdi. Yaklaşık 360 bin hastamızda çeşitli branşlarda operasyon geçirerek sağlığına kavuşmuştur" dedi. Isparta Şehir Hastanesinin çevre illerden de yoğun ilgi görerek sağlık kompleksi haline geldiğini vurgulayan Dr. Küçükcoşkun "Ayaktan başvuran hastalarımızın yüzde 19.86'sı, yatan hastalarımızın yüzde 21'i Isparta dışından Şehir Hastanemize başvuru yapmaktadır. Vatandaşlarımıza durmadan, yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Hastanemizde günde yaklaşık 10 bine yakın ayaktan hastaya hizmet vermekteyiz"

Isparta Şehir Hastanesinin açıldığı yıldan itibaren ayaktan tedavi, acil, yatarak, yoğun bakım, diyaliz, obezite, kemoterapi ve ameliyathane hizmetleri olmak üzere birçok çeşitli alanda hizmet verdiğini söyleyen Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ekrem Aytar "Günlük olarak yaklaşık 8 bin 500, 9 bin ayaktan poliklinik hizmeti ile beraber, 700- 800 tane de acil poliklinik hizmeti olmak üzere günde yaklaşık 10 bine yakın ayaktan hastaya hizmet vermekteyiz. Hastanemizde günlük 160-170'e ameliyatlar yapılmakta ve bu ameliyatların sadece organ nakli dışındaki ameliyatların hemen tamamı hastanemizce hızlı, güvenilir ve çabuk sonuçlanabilir şekilde yapılmaktadır. Hastanemizde sadece organ nakil birimimiz yok onun dışındaki bütün ameliyatları yapıyoruz" dedi. Isparta Şehir hastanesi aynı zamanda çevre illerde ve çoğu merkezde uygulanmayan cerrahi operasyonlarında gerçekleştirildiğini vurgulayan Opr. Dr. AYTAR "Mikro invaziv kalp cerrahilerinin de yapıldığı aynı zamanda ameliyathaneden canlı video yayını ile ameliyatların yapıldığı bir merkez haline geldi" şeklinde konuştu.

"345 hekim arkadaşımızla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz"

Isparta Şehir Hastanesinde 345 hekimin hizmet verdiğini belirten başhekim Aytar "Hastanemizde yaklaşık olarak 280'in üzerinde uzmanımız, 30'un üzerinde yan dal uzmanımız ve 55 adette pratisyen hekimi arkadaşımızla beraber yaklaşık 345 hekim arkadaşımızla hizmet vermeye devam etmekteyiz. 2017 yılında açıldıktan sonra çevre il ve ilçelerinde bir tedavi kompleksi haline gelen bir hastanesi konumuna geldi. Bizim hem yataklı servislerimiz de hem ayaktan hastalarımızda ve ameliyat hizmeti verdiğimiz hastaların yaklaşık beşte biri ile il dışına hizmet verir pozisyona geldik. Tümör cerrahisinden obezite cerrahisinden çeşitli cerrahilerin tamamı yapılabilir oldu ve aynı zamanda artık sağlık turizmi ön plana çıktığından beri hastanemizde Türkiye'nin hatta ülke dışından da hastalarımız şehir hastanemize gelip tedavilerini olup güvenli taburculuk hizmeti alabilmekte" dedi.

"Hasta memnuniyeti odaklı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Konuşmasının devamında Isparta Şehir hastanesi olarak gerek ayaktan gerek yatarak tedavileri tamamlanmış olan hastaların telefonla ya da mail ortamında veya SMS ile hastaneden almış oldukları hizmetin değerlendirmesinin sağlandığını belirten Opr. Dr. Aytar "Bu geri dönüşümlerle beraber olumlu, olumsuz daha iyi yapabileceğimiz anlamda nasıl bir yöntem sağlamamız gerekiyorsa çok ivedi bir şekilde hasta geri dönüşümlerinin çok hızlı bir şekilde sağlanmasını yerine getiriyoruz. Hastane olarak da zaten asıl amacımız hasta odaklı, hasta merkezli, hasta memnuniyet odaklı olmamızdan kaynaklı hasta geri dönüşümleri bizim şu anki mevcutta elde ettiğimiz başarının en önemli portföyünü oluşturuyor diyebilirim. Isparta Şehir hastanesinin artık Isparta sınırları dışına taşmış olması, ciddi bir tedavi kompleksi haline gelmiş olması, açıkçası yoğunluğumuzu arttırmakla beraber bu biz de ciddi bir memnuniyet ve onur kaynağı oluşturmaktadır. Diğer illerden, ilçelerden, bölgelerden gelen hastaları burada güvenle tedavi edip, taburculuklarını sağlayıp, onların huzurunu mutluluğunu sağlamak bizi de aynı zamanda mutlu ediyor. Tüm alanlarda sağlanabilir en lüks ortamların, hem otelcilik hizmetleri anlamında en lüks ortamları aratmayacak derecede hasta memnuniyeti odaklı olarak çalışmalarına devam etmektedir" açıklamalarında bulundu.