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İsrail bombardımanında ölen annenin karnındaki bebeği doktorlar kurtardı - Son Dakika

İsrail bombardımanında ölen annenin karnındaki bebeği doktorlar kurtardı

Son Güncelleme: 24.10.2023 19:20

Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanında ölen annenin karnındaki bebeği, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi doktorları tarafından kurtarıldı. Bebeğin sağlık durumu stabil.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi doktorları, İsrail bombardımanında ölen annenin karnındaki bebeği kurtardı.

"TRAJİK BİR İNSANİ HİKAYEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Hastanenin yeni doğan ünitesi doktorlarından Esad en-Nevaciha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde İsrail'in bombardımanları sonucu tekrarlanan trajik bir insani hikayeyle karşı karşıyayız." dedi.

"HAYATA DÖNDÜRDÜK"

Bu sabah Ranim Hicazi adlı hamile bir kadının ölü olarak Nasır Hastanesi'ne getirildiğini aktaran Nevaciha, "Sağlık personeli tarafından annenin karnından fetüs çıkarıldı ve canlı olduğu tespit edildi. Hemen teslim aldık, hayata döndürdük ve gereğini yaptık. Şu anda kuvözde oksijene bağlı." ifadelerini kullandı. Doktor Nevaciha, bebeğin sağlık durumunun stabil olduğunu dile getirdi.

İSRAİL'İN "GÜVENLİ" DEDİĞİ GAZZE'NİN GÜNEYİNE GİTMİŞ

Annenin İsrail bombardımanından korunmak amacıyla Gazze kentinin güneyindeki Han Yunus'a gittiğini aktaran Nevaciha, burada El-Abadile ailesini hedef alan İsrail bombardımanında öldürüldüğünü belirtti.

İsrail, "güvenli olduğunu" iddia ederek Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanların güneye gitmeleri çağrısında bulunmuştu ancak İsrail savaş uçakları, güneyde de çok sayıda evi hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık İsrail bombardımanında ölen annenin karnındaki bebeği doktorlar kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail bombardımanında ölen annenin karnındaki bebeği doktorlar kurtardı - Son Dakika
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