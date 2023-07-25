İsrail'de yargı düzenlemesi protestoları devam ederken sağlık çalışanları protestolara destek için grev kararı aldı - Son Dakika
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İsrail'de yargı düzenlemesi protestoları devam ederken sağlık çalışanları protestolara destek için grev kararı aldı

25.07.2023 12:08

Tıp öğrencileri ve İsrail Tıp Birliği, yargı reformunu protesto etmek ve grev yapmak için bir araya geliyor. Hastaneler Salı günü 'Şabat modunda' çalışacak. Milletvekilleri grevi engellemek için yasaklama talep ediyor.

Tıp öğrencilerinin %73'ü, Tıp Öğrencileri Derneği tarafından Pazartesi akşamı duyurulan yargı reformu protestosunu ve Salı günkü grevi destekleyeceklerini açıkladı.

İsrail'de yargı düzenlemesi protestoları devam ederken sağlık çalışanları protestolara destek için grev kararı aldı

Ayrıca, İsrail Tıp Birliği, oybirliğiyle kabul edilen bir kararla doktorların çalışmalarını 24 saat boyunca durdurma kararı aldı.

"Tıp Öğrencileri Derneği olarak 'Beyaz Önlükler' çağrısını destekleme ve tüm öğrencilere yarın ülke genelinde acil toplantılara katılma ve acil durum temelinde çalışma çağrısı yapılmıştır," denildi.

Hastaneler "Şabat modunda" çalışacak

İsrail Tıp Birliği tarafından duyurulan grev kapsamında hastaneler Salı günü "Şabat modunda" çalışacak.

Hastanelerdeki acil servisler grev dışında tutulacak ve normal şekilde faaliyet gösterecektir.

Jerusalem'daki tüm hastaneler ve Jerusalem bölgesindeki toplum klinikleri, Jerusalem bölgesindeki yoğun nüfus ve karmaşık durum nedeniyle grevden muaf tutulacak ve normal şekilde faaliyet gösterecektir.

Milletvekilleri, sağlık hizmetleri grevini önlemek için İş Mahkemesi'nden yasaklama talep ediyor

Sağlık Bakanı Moshe Arbel ve Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar Siman Tov, Pazartesi akşamı İsrail Tıp Birliği'nin niyeti olan iş grevi konusunda Acil Durum Yardımcı Başsavcısı Avital Sompolinsky ve Devlet Avukatlığı temsilcileriyle acil bir toplantı yaptı.

Toplantı sırasında sağlık bakanı, doktorların grevini önlemek için İş Mahkemesi'ne yasaklama talebi sunulmasını yönlendirdi.

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Dünya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İsrail'de yargı düzenlemesi protestoları devam ederken sağlık çalışanları protestolara destek için grev kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de yargı düzenlemesi protestoları devam ederken sağlık çalışanları protestolara destek için grev kararı aldı - Son Dakika
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