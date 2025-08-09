İsrail'in kitlesel açlığa maruz bıraktığı Gazze'de yardım almaya giden 15 yaşındaki Taha gözlerinden oldu

İsrail'in sınır kapılarını kapatarak karadan yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki sözde insani yardım noktasından yiyecek almaya giden 15 yaşındaki Taha Basim Makadime görme yetisini kaybetti.

İsrail ordusu, Filistinliler tarafından "ölüm tuzakları" olarak adlandırılan sözde insani yardım noktalarına gıda yardımı almaya gelenleri hedef almayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, bu noktalarda şu ana kadar 1700'ü aşkın Filistinli öldürüldü, 12 binden fazla kişi yaralandı.

Savaşta babası ile ağabeyini kaybeden, ailesiyle kuzeyden Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Kampı'na göç etmek zorunda kalan Taha da savaşın küçük mağdurlarından sadece biri.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Kavşağı yakınlarında kurulu sözde ABD yardım dağıtım merkezinden yardım almaya çalışırken 27 Temmuz'da başından vurulan Taha gözlerini kaybetti ve 10 kişilik ailesinin 4. özel gereksinimli çocuğu oldu.

Vuruldu ve saatlerce müdahale yapılamadı

Taha, kendisini Netzarim'e gitmeye sevk eden nedeni, "Gazze'de yiyecek yok. Sular kirli, pazarda neredeyse bir şey yok, olan da çok pahalı." şeklinde açıkladı.

Netzarim'deki yardım dağıtım noktasına ilk gittiği gün İsrail askerlerinin ona direkt ateş açtığını söyleyen Taha, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Vurulunca yere yığıldım ve 3 saat yerde kaldım, kimse bana yardım etmedi, hastaneye götürmedi. Sonra tuk tukla El-Avde Hastanesine götürdüler. Avde'den Aksa Şehitleri Hastanesine naklettiler. Orası da yardım merkezlerinden gelen yaralılarla doluydu.

Orada da bekledim. Çekilen filmle başıma isabet eden kurşunun gözlerimde patladığı ortaya çıktı. Kanamam vardı. 4 saat boyunca kanamam oldu ama kimse bana müdahale etmedi, sadece serum taktılar."

Gözleriyle birlikte geleceğini de kaybetmekten korkuyor

Taha, sınır kapıları aylardır kapalı olduğu ve ailesi aç olduğu için Netzarim'e gittiğini ancak bölgenin "yardım dağıtım noktası değil savaş meydanı gibi olduğunu" dile getirdi.

Gözlerini kaybetmeden önce resim ve sporla ilgilendiğini söyleyen Taha, "Bir geleceğim vardı. Bir daha görememekten korkuyorum ve geleceğim için endişe ediyorum. Üniversiteye gidip okumak istiyorum ama görmeden bunu yapmam çok zor. O yüzden Gazze dışına çıkmak ve tedavi olmak istiyorum." diyerek hayalleri ve korkularından söz etti.

"Oğlum için gözlerimi veririm"

Anne Tehani Makadime (43) ise oğlunun gözlerini kaybetmesinden duyduğu hüznü "Ben oğlumu, eşimi ve evimi kaybettim. Ama Taha'nın gözlerine olanlar beni çok derinden yaraladı." diyerek ifade etti.

Gazzeli çocukların tek derdinin yemek olduğunu, oğlunun da "ekmeğe" hasret olduğu için Netzarim'e gittiğini ancak gözlerinden olduğunu söyleyen acılı anne, oğluna hastane otoparkında müdahale edildiğini anlatarak Gazze'de tedavi imkanı olmadığını vurguladı.

"Taha yetenekli bir çocuktu. Okumayı severdi ve mühendis olma hayali vardı. Gazze dışına çıkıp tedavi olmak istiyor ve hala hayata sımsıkı tutunuyor." diyen anne, oğlu için yardım çağrısında bulundu:

"Taha, daha hayatının başında. Ben onun için gözlerimi bile veririm. Ben göreceğimi gördüm ama onun daha göreceği çok şey var. Bazı doktorlar umut olduğunu söyledi. Taha şu an benim için her şeyden daha önemli. Oğlumu başka doktorların da görmesini istiyorum."