İstanbul'da 3 gün süren 'Full Face Congress' toplantısına yoğun ilgi - Son Dakika
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İstanbul'da 3 gün süren 'Full Face Congress' toplantısına yoğun ilgi

12.06.2022 10:02

İstanbul'da 3 gün süren 'Full Face Congress' toplantısına yoğun ilgi Pandemi sonrası estetiğe talep arttı, uzmanlar merdiven altı estetik uyarısında bulundu Uzman hekimler, 500 kişinin katılım sağladığı kongrede bilgi ve deneyimlerini aktardı İstanbul Kadıköy'de TÜMYÜZDER (Tüm Yüz...

İstanbul'da 3 gün süren 'Full Face Congress' toplantısına yoğun ilgi

Pandemi sonrası estetiğe talep arttı, uzmanlar merdiven altı estetik uyarısında bulundu

Uzman hekimler, 500 kişinin katılım sağladığı kongrede bilgi ve deneyimlerini aktardı

İSTANBUL - İstanbul Kadıköy'de TÜMYÜZDER (Tüm Yüz Derneği) tarafından Yüz, baş ve boyun bölgesinin gençleştirilmesi, daha güzel ve sağlıklı görünmesi ve bu işlerin iyi eğitim almış hekimlerce yapılması,merdiven altının önlenip, halk sağlığının korunması amaçlı 'Full Face Congress' isimli kongre düzenlendi. Uzman hekimler, 500 kişinin katılım sağladığı kongrede bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Kadıköy'de pandemi sonrası güzellik ve estetik alanınaolan ilginin artmasıyla, TÜMYÜZDER (Tüm Yüz Derneği) tarafından yüz, baş ve boyun bölgesinin gençleştirilmesi, daha güzel ve sağlıklı görünmesi ve bu işlerin iyi eğitim almış hekimlerce yapılması,merdiven altının önlenip, halk sağlığının korunması amaçlı 'Full Face Congress' isimli kongre düzenlendi. Wyndham Grand Kalamış Marina Otel'de 3 gün süren kongreye, Türkiye'nin dört bir yanından 500 civarında kişi katılım sağladı. Gerçekleştirilen kongrede katılımcılara, hem eğitim, hem endüstriyel destek, hem de sosyal destek sağlanırken uzman hekimler ise 500 kişinin katılım sağladığı kongrede bilgi ve deneyimlerini aktardı.

"Merdiven altı uygulamalara ehliyetsiz ve yetkisiz insanların işlem yapmasına karşıyız"

Pandemi sonrası estetiğe olan talebin artmasıyla merdiven altı yapılan cerrahi estetik işlemleri konusunda vatandaşları uyaran TÜMYÜZDER Başkanı Dr. Orhan Alan, "Biz kulak burun boğaz hekimleri olarak bu derneğimizi kurduk. Çünkü yüz bölgesi uygulamalarının daha iyi, daha iyi yetişmiş ve daha bilgili ellerde yapılmasını istiyoruz. Merdiven altı uygulamalara karşıyız. Halkımızın sağlığını merdiven altında bozulmasını istemiyoruz. O yüzden bu işle ilgili uzman doktorların veya bu işle ilgili yetişmiş sertifika almış hekimlerin bu işi yapmasından yanayız. Pandemiden dolayı insanlar estetik uygulamalarını çok ertelemişlerdi. Maske taktıkları için yüzleri görünmüyordu, zaten ölüm kaygısı, hastalanma kaygısı, insanların psikoloji bozulmuştu. Şimdi kovid etkisini yitirdikten sonra da bu insanlar artık çiçek gibi açtı. O yüzden ciddi anlamda estetik uygulamalarda, estetik taleplerde patlama var. Şimdi halkımızı iyi uyarmak lazım. Merdiven altında ameliyat olacak iş değil, özellikle saç ekimleri yapılıyor. Ehliyetsiz, yetkisiz Sağlık Bakanlığımızın onay vermediği kişilere kesinlikle bu işlemleri yaptırmasınlar. Biz Tüm Yüz Derneği olarak bunu savunuyoruz. Merdiven altı uygulamalara ehliyetsiz ve yetkisiz insanların işlem yapmasına karşıyız. Halkımızın sağlığını düşünüyoruz." dedi.

"Estetik işlemler oldukça ciddi bir iş ve mutlaka hekim uygulaması gerekiyor"

KBB Uzmanı Dr. Özge Bilkay ise " Maskeleri çıkarabildiğimiz pandemi sonrası dönemde estetik işlemlerine talep inanılmaz derecede arttı. ve bir kadın olarak ben de maskeyi çıkardıktan sonra daha fazla dikkat etmeye başladım. Estetik işlemlerimi tamamlamaya, eksik bırakmamaya başladım. ve biz de Tüm Yüz Derneği olarak hekim arkadaşlarımızı, bu konudaki gelişmeleri, alanındaki en yetkili kişilerden en güncel konulardan bahsederek bilgilerimizi tazeleyip kendimizi geliştirmek adına birinci Full Face Kongremizi düzenledik. Pandemi döneminde Video konferanslar üzerinden kendimizi geliştirdik. Aslında boş durmadık. Amacımız bunu bir anlamda perçinlemek ve bu birikmiş olan bilgileri diğer meslektaşlarımızla da paylaşmak, kendimizi biraz daha estetik alanında ilgili hekimler olarak ileriye götürmek. Estetik işlemler oldukça ciddi bir iş ve mutlaka hekim uygulaması gerekiyor. ve estetik işlem talebiyle bir yere gittiğinizde oranın bir hekim muayenehanesi ya da kliniği olduğundan mutlaka emin olun." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 3 gün süren 'Full Face Congress' toplantısına yoğun ilgi
İstanbul'da 3 gün süren 'Full Face Congress' toplantısına yoğun ilgi
İstanbul'da 3 gün süren 'Full Face Congress' toplantısına yoğun ilgi
İstanbul'da 3 gün süren 'Full Face Congress' toplantısına yoğun ilgi

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Kaynak: İHA

İstanbul, Kadıköy, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İstanbul'da 3 gün süren 'Full Face Congress' toplantısına yoğun ilgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 3 gün süren 'Full Face Congress' toplantısına yoğun ilgi - Son Dakika
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