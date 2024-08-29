İstanbul'da böbrek nakli operasyonu gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sağlık

İstanbul'da böbrek nakli operasyonu gerçekleştirildi

İstanbul\'da böbrek nakli operasyonu gerçekleştirildi

İstanbul'da yaşayan Yasemin Özgül, böbrek yetmezliğiyle mücadele ederken oğlu Yüksel Özgül'ün böbreğini vermesiyle başarılı bir organ nakli operasyonu gerçekleştirildi. Yasemin Özgül, oğlunun böbreğini vermesinin kendisi için gurur verici olduğunu belirtti.

29.08.2024 12:09
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İstanbul'da yaşayan Yasemin Özgül, böbrek yetmezliğiyle mücadele ederken eşi ve çocukları organ nakli operasyonu için gönüllü oldu. Oğlu Yüksel Özgül'ün uyumlu çıkması üzerine böbrek nakli gerçekleştirilen Yasemin Özgül, "Oğlumun böbreğini vermesi benim için çok gurur verici" diye konuştu.

51 yaşındaki 4 çocuk annesi Yasemin Özgül, böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Hastalığın ilerlemesi üzerine eşi, kızı ve oğlu nakil için gönüllü oldu. Biruni Üniversite Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde yapılan tetkiklerde oğlu Yüksel Özgül'ün(29) böbrek nakli için uyumlu olduğu tespit edildi. Doç.Dr. Halil Erbiş ve ekibi tarafından ameliyata alınan Yasemin Özgül, oğlunun verdiği böbrekle yeniden sağlığına kavuştu.

'ÇOKLU GEBELİKLERDE VÜCUDUN BÖBREĞİ REDDETME İHTİMALİ ARTIYOR'

Operasyon sürecini anlatan Doç.Dr. Halil Erbiş, "Hasta 9 kez gebelik geçirmiş, 4 çocuğu var. Çoklu gebeliklerde vücudun böbreği reddetme ihtimali artıyor. O yüzden özel ilaçlar verdik. Bir süre bekledik. İlk önce kızı böbreğini vermek istedi. Son olarak oğlunun uyumlu olduğunda karar kıldık" dedi.

'OĞLUMUN BÖBREĞİNİ VERMESİ ÇOK GURUR VERİCİ'

Hastalık sürecinde yaşadıklarından söz eden Yasemin Özgül, "Banu hanıma geldim. Hastanedeki tüm görevliler ilgi ve alaka gösterdi. Nefes darlığı yaşıyordum. Halsizliğim vardı. Böbreklerim çalışması sürekli düşüyordu. Bir senedir tedavi süreci devam ediyordu. Oğlumun böbreğini vermesi çok gurur verici" diye konuştu.

Annesine böbreğini veren Yüksel Özgül, "Kendimi gayet iyi hissediyorum. Annemin ihtiyacı olan bir ameliyattı. Herhangi bir sorunum yok. Burası ilgi alaka olarak çok iyiydi. İstediğim bir süreçti" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık İstanbul'da böbrek nakli operasyonu gerçekleştirildi - Son Dakika

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