İstanbul'da Doktorun Bıçak Parası Talebiyle Gözaltına Alınması - Son Dakika

İstanbul'da Doktorun Bıçak Parası Talebiyle Gözaltına Alınması

Son Güncelleme: 17.08.2023 22:11

İstanbul'daki bir kamu hastanesinde hasta yakınlarından 'bıçak parası' talep ettiği öne sürülen doktor gözaltına alındı. B.E. adlı doktorun ameliyat öncesi yüksek miktarlarda para talep ettiği ve para vermeyen hastaların ameliyatlarına asistanlarını soktuğu iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı. Gözaltına alınan doktorun odasında yapılan aramada 275 bin lira rüşvet suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. B.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilecek.

İstanbul'daki bir kamu hastanesinde hasta yakınlarından "bıçak parası" talep ettiği öne sürülen doktor gözaltına alındı.

Hastane yönetimi ve çok sayıda hasta yakınının şikayeti üzerine, B.E. adlı doktorun ameliyat öncesi "bıçak parası" adı altında yüksek miktarlarda para talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip asistanlarını soktuğu iddialarına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında B.E, görev yaptığı hastanede gözaltına alınırken, iş yerindeki odasında yapılan aramada "rüşvet" suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira ele geçirildi.

B.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Hukuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İstanbul'da Doktorun Bıçak Parası Talebiyle Gözaltına Alınması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Doktorun Bıçak Parası Talebiyle Gözaltına Alınması - Son Dakika
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