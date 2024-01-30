Sağlık

İstanbul Tıp Fakültesi depreme karşı yenileniyor, Ek Poliklinik Binası'nın açılışı yapıldı

Prof. Dr. Tufan Tükek, "8 bin civarında günlük poliklinik sayımız var"

"Süreci tamamlayıp daha güvenli binalara geçmek istiyoruz"

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi beklenen büyük İstanbul depremine karşı yenilenme çalışmalarını sürdürüyor. Yapımı tamamlanan Ek Poliklinik Binası'nın açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Tufan Tükek, "8 bin civarında günlük poliklinik sayımız var, Türkiye'nin her yerinden inanılmaz hasta kabul eden bir yer. İstanbul depreminin ne zaman olacağı belli değil, süreci tamamlayıp daha güvenli binalara geçmek istiyoruz. Hasdal çok büyük bir proje en kısa sürede bitirileceğini ümit ediyorum" dedi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi beklenen büyük İstanbul depremine karşı yenilenme çalışmalarını sürdürüyor. Yapımı tamamlanan İstanbul Tıp Fakültesi Ek Poliklinik Binası'nın da açılışı gerçekleştirildi. Törene İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Ak, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ümmihan İşoğlu, ile çok sayıda sağlıkçı katıldı. Tören çerçevesinde kurdele kesiminin ardından poliklinik binası gezilirken İstanbul Tıp Fakültesi'nin yeni binalarla hem öğrenci yetiştirmeye hem hastaları tedavi etmeye devam edileceğine dikkat çekildi.

"Çapa ve Hasdal'da yapılanmamız devam edecek"

İstanbul Tıp Fakültesi'nin Türkiye için çok önemli bir değer olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Ak, öğrenciler ve akademisyenlerden gelen tüm talepleri değerlendirdiklerini ifade etti. Fakültenin alanında birçok ilke imza attığını aktaran Ak, "Tıp fakültemiz çok kıymetli bir fakülte eğitim, araştırmayı gerçekleştiriyor bu anlamda toplumsal katkısı çok yüksek, sağlık bir kere çok önemli. Herkes hastasını burada tedavi ettirmek istiyor, bu açıdan çok kıymetli. Çapa kampüsü ve Hasdal'da yapılanmamız devam edecek ve etmeli. Genç akademisyenler ve öğretim üyeleriyle rektörümüzün toplantıları devam ediyor. Bu anlamda istekler vs. hepsini değerlendirebiliriz. Bu bina çok önemli, açılışında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hastalarımıza, öğretim üyelerimize, öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hasdal çok büyük bir proje en kısa sürede bitirileceğini ümit ediyorum"

Açılışı yapılan binada çocuk poliklinikleri, nöroloji gibi birçok branşa yönelik hizmet sunulduğunu anlatan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Yeni bir ek poliklinik binamızın açılışını yaptık, aşağı yukarı 102 polikliniğin olduğu bir bina. İçerisinde daha kompleks yapılar var; ultrason, röntgen, pansuman, bakım odaları bir cerrahi binanın polikliniklerini içine alacak şekilde dizayn edilmiş bir binaya sahip olmuş olduk. İstanbul Tıp Fakültesi olarak 8 bin civarında günlük poliklinik sayımız var, bu sayının biraz yayılması ve daha rahat polikliniklerde sağlanması adına öyle bir binaya ihtiyacımız vardı. 2019 depreminden sonra çalışmalarda hızlanma oldu hem yerinde yapılanma hem de Hasdal gibi başka bir kampüs içerisinde yapılanma devam ediyor. Özellikle yerinde yapılanma aşamasında 5-6 tane işlevsel binamızı bitirmiş durumdayız. Nöroloji, poliklinik, patoloji sualtı hekimliği, dahiliye binasının yarısı bitirtilmiş durumda, Faz-1 klinik araştırma merkezi ve Hulusi Behçet Kütüphanesi bu aşamada yapılmış durumda. Genel cerrahi için bir bina planlanmış durumda, temel bilimler binasını gerçekleştireceğiz. Psikiyatri binasıyla birlikte aslında Çapa'daki yapılanma bitmiş olacak. İstanbul depremi; ne zaman olacağı belli değil ama biz bu süreci mümkün olduğu kadar en kısa sürede tamamlayıp daha güvenli binalara geçmek istiyoruz. Yüzyılı aşkın süredir Türkiye'ye, ülkemize tıp hekimi yetiştiren bir kurum. İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye'nin her yerinden inanılmaz hasta kabul eden bir yer, şimdi cerrahinin polikliniklerini taşımış olduk. İlk etapta dahili bilimler ve çocuk binasını tamamlamayı düşünüyoruz. 4-5 binamız kaldı şu anda yapılanmayı bekleyen onları da bitirdiğimiz zaman Çapa'da tamamen yenileşme gerçekleşmiş olacak. Hasdal çok büyük bir proje, bin dönüm üzerine inanılmaz bir büyüklükte. 700-800 bin metrekare kapalı alanı olan bir yapı. Oranın da en kısa sürede bitirileceğini ümit ediyorum" dedi.