İzmir'de 540 gram olarak dünyaya gelen Eliz bebek taburcu edildi - Son Dakika
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Sağlık

İzmir'de 540 gram olarak dünyaya gelen Eliz bebek taburcu edildi

İzmir\'de 540 gram olarak dünyaya gelen Eliz bebek taburcu edildi

İzmir'de yaşayan Bahriye ve Baha Erkmen çiftinin bebeği, annenin yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle 27. haftada dünyaya geldi. 91 gün boyunca kuvözde tedavi gören Eliz, 2 kilograma ulaşarak hastaneden taburcu edildi. Anne ve baba, bebeğin güçlü olduğunu belirtti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alaaddin Balcı ise doğumun zamanlamasının doğru olduğunu ifade etti.

26.05.2024 11:39
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İzmir'de 3 ay önce 540 gram olarak dünyaya gelen Eliz bebek, taburcu edildi.

Medicana International İzmir Hastanesi'nde yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan Bahriye ve Baha Erkmen çiftinin bebeği, annenin yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle gebeliğin 27'nci haftasında dünyaya geldi.

"Eliz" adı verilen 540 gram ağırlığındaki bebek, 91 gün boyunca kuvözde tedavi gördü. Tedavi sonunda yaklaşık 2 kilogram ağırlığına ulaşan bebek, anne ve babasının kucağında hastaneden taburcu edildi.

"Annesi gibi çok güçlü"

Bebeğinin günbegün büyümesini izlemenin umuda yolculuk gibi olduğunu belirten anne Bahriye Erkmen, kızından umudunu hiç kesmediğini belirtti.

Baba Baha Erkmen ise "Yakınlarımız bebeğimizin 540 gram olduğunu doğduğunu öğrenince çok üzüldü. Bize ne kadar belli etmemeye çalışsalar da yaşayacağına dair aklında soru işareti vardı herkesin. Ama ben ve eşim bir an bile bundan şüphe etmedik. O da annesi gibi çok güçlü." diye konuştu.

Gebeliği takip eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alaaddin Balcı da genel durumun anne ve bebek hayatını tehdit eder hale gelince, acil doğum kararı verildiğini aktararak, "Zamanlaması doğruydu, 1 hafta öncesi çok erken, bir gün sonrası çok geç olabilirdi. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık İzmir'de 540 gram olarak dünyaya gelen Eliz bebek taburcu edildi - Son Dakika

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