İzmir'de 9,5 kg'lık Tümör Ameliyatla Alındı - Son Dakika
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Sağlık

İzmir'de 9,5 kg'lık Tümör Ameliyatla Alındı

Kanser hastası Meral Coşkun'un karnındaki 9,5 kg'lık tümör başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

27.10.2024 10:46
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İzmir'de bir kanser hastasının karnında oluşan yaklaşık 9,5 kilogramlık tümör operasyonla çıkarıldı.

Özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Meral Coşkun'un nisan ayında halsizlik, gaz, hazımsızlık, şişkinlik şikayetleri başladı.

Bu şikayetleri çok önemsemeyen Coşkun, temmuz ayında karnındaki şişlik büyüyünce doktora başvurdu, yapılan tetkiklerde yumurtalıkta tümör tanısı koyuldu.

Bunun üzerine aile tedavi için İzmir'deki özel bir hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Terzi'ye başvurdu.

Yumurtalık kanserinin metastaz yaparak karın zarı kanserine yol açtığını belirleyen doktorlar, hastanın karnında 30 santimetre çap ve 9,5 kilogramlık tümör bulunduğunu tespit etti.

Tümör, yapılan operasyonla çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Terzi, bu büyüklükteki bir tümörün sık görülmediğini belirterek, en az 6 branştan uzman hekimin ameliyat öncesi hazırlıklarda görev aldığını ifade etti.

Tümörü sorunsuz çıkardıklarını, hastayı tümör konseyine çıkaracaklarını ve bundan sonraki yol haritasını belirleyeceklerini ifade eden Terzi, şunları kaydetti:

"Maalesef ki yumurtalık kanserine çok geç tanı konuyor. Öyle bir durumda ele aldık ki hastayı, hayatını kaybetme riskini kendisi ve ailesiyle konuşmak zorunda kaldık. Bu tümörün 3-5 yılı geçen bir öyküsü var. Belirti vermeyebilir ancak bu tümöre daha 1-2 santimetreyken tanı koyulabilirdi. Yıllık rutin kontrollerle yakalanabilir, dolayısıyla bu kadar büyümeden tedavi edilebilir, bu kadar yüksek hayati riskle ameliyata girmek zorunda kalmazdı."

Meral Coşkun, ameliyat öncesi nefes almakta bile zorlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şikayetleri önemsememiş, hafife almıştım. Hazımsızlıktan karnım şişiyor sanıyordum. Yumurtalık kanserinin belirtilerini bilmiyordum. İşin buralara varacağı hiç aklıma gelmemişti, ölümden döndüm. Ameliyattan sonra şimdi de onkoloji tedavim başlayacak. Bu durumu yaşadıktan sonra ben de bütün kadınlara, kontrollerinizi ihmal etmeyin diyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık İzmir'de 9,5 kg'lık Tümör Ameliyatla Alındı - Son Dakika

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