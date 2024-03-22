İzmir\'de Cilt Kanseri Teşhisi Konulan Hasta Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

İzmir'de yüzündeki lekeler nedeniyle doktora başvuran hasta, cilt kanseri teşhisi konması sonrası yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
Konak ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Gazer Akdoğan, bir yıl önce gözlerinin altında oluşan küçük lekeler nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kozmetoloji Ünitesine başvurdu.
Doç. Dr. Özlem Özbağçıvan tarafından muayene edilen Akdoğan'ın lekelerinden birinin, en tehlikeli cilt kanseri türü olan melanomun birinci evresi olduğu tespit edildi.
Ameliyat edilen Akdoğan, tedavilerle sağlığına kavuştu.
Gazer Akdoğan, AA muhabirine, yüzünde çıkan lekeleri ilk önce önemsemediğini, bir arkadaşının önerisiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.
Yüzündeki lekenin cilt kanseri olduğunu öğrendiğinde korktuğunu anlatan Akdoğan, "Kendimi şanslı buluyorum. Babamın amcasında vardı. Küçük bir şey tüm vücuduna ve yüzüne yayılmıştı. Erken teşhis sayesinde çabuk fark edildi. Fark edilmesiydi hayatım daha kötü olurdu. Küçük bir leke bile insanın hayatına mal olabiliyor. Ben küçük bir lekenin kanser olacağını düşünmezdim." dedi.
"Ayrıntılı inceleme çok önemli"
Doç. Dr. Özlem Özbağçıvan da Akdoğan'ın yüzünde oluşan lekeleri, dermoskop ismi verilen cihazla ayrıntılı şekilde incelediklerinde melanom olabileceğini düşündüklerini ve deri biyopsisi yaptıklarını ifade etti.
Ciltteki lekelerin ayrıntılı olarak incelenmesinin önemine vurgu yapan Özbağçıvan, şunları kaydetti:
"Bazen bu hastamızda olduğu gibi çok önemli olabilecek, çok hızlı ilerleyebilecek bir kanserin başlangıcı olabiliyor. Eğer bu tanı atlanarak lekeler uygun olmayan şekilde lazerlerle, mezoterapilerle, kimyasal birtakım asitlerle yok edilirse derinin yüzeyinde geçmiş gibi görünse de derinin altında kalarak maalesef büyümeye devam ediyor. Daha sonrasında hasta bizim karşımıza ancak vücuda örneğin beynine yayıldığında işaret verir hale geliyor ve geç tanı alıyor. Bu durum da hastaların hayatına mal oluyor. Leke tedavileri ya da diğer tedaviler için mutlaka vücutta çıkan her lezyonun, ayrıntılı olarak incelenmesi çok önemli."
Özbağçıvan, en tehlikeli cilt kanseri türünün melanom olduğunu, ilaç tedavileri uygulansa da kanserde hayat kurtarmanın sadece erken tanı koymakla mümkün olduğunu anlattı.
Hastalarının sağlığına kavuştuğunu dile getiren Özbağçıvan, kişilerin yüzlerinde oluşabilecek ben ve lekelerde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarının önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Son Dakika › Sağlık › İzmir'de Cilt Kanseri Teşhisi Konulan Hasta Ameliyatla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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