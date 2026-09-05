İzmir\'de damar yolu kapalı hastaya köprücük kemiği altından kalp kapağı takıldı

İZMİR'de, açık kalp ameliyatı için yüksek riskli olan ve kasık damarları tıkalı olduğu için standart yöntemle aort kapağı takılamayan Lütfi Vurucu'ya (76), köprücük kemiğinin altındaki damardan girilerek açık ameliyat olmadan kalp kapağı takıldı. Vurucu, "Nefes alamıyordum, ölüyordum. İş yaparken üzerime bir baskı geliyordu, sıkışıyordum. Ama şimdi çok rahatım" dedi.

Ödemiş'te yaşayan, 2 çocuk ve 4 torun sahibi Lütfi Vurucu, nefes darlığı ve göğüste baskı şikayetiyle İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde aort kapağında kireçlenmeye bağlı ciddi darlık ve akut kalp yetmezliği tespit edildi. Açık kalp ameliyatı açısından yüksek riskli olduğu belirlenen Vurucu'nun kasık damarlarının da tıkalı olması nedeniyle 'subklavyen TAVI' yöntemi uygulanmasına karar verildi. Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi ve Anestezi kliniklerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, köprücük kemiğinin altındaki damardan girilerek yeni aort kapağı takıldı. Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Lütfi Vurucu, "Nefes alamıyordum, ölüyordum. İş yaparken üzerime bir baskı geliyordu, sıkışıyordum. Ama şimdi çok rahatım" dedi.

'SEVİNÇTEN AĞLADIM'

Yaşadıkları zorlu süreci anlatan 52 yıllık eşi Nurşen Vurucu (70), "Başka hastanelere de gittik, çok korkulu günler yaşadık. Evde gece-gündüz sıkışıyordu, hava alamıyor ve öksürüyordu. Kışın sobanın başında sabaha kadar oturuyordu. Bu hastane olmasa biz bittik dedik, burada sevinçten ağladım. Bize çok güzel baktılar. Çalışan her kesimden Allah razı olsun, çok mutlu olduk. Taburcu olunca aynı buradaki gibi onunla çok güzel ilgileneceğim. Zaten iyi oldu, ben biraz daha destekleyeceğim. Daha mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

'KASIK DAMARLARI TIKALI OLDUĞU İÇİN KÖPRÜCÜK KEMİĞİNİN ALTINDAN GİRDİK'

Operasyon hakkında bilgi veren Kardiyoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Pınar Türker Duyuler ise hastanın kronik akciğer, kronik böbrek, zehirli guatr ve omurga eğriliği gibi birçok ek hastalığının bulunduğunu belirtip, "Aort kapağındaki darlık çok hayati bir durumdu. Ameliyat riski yüksek hastalarda genellikle kasık damarından girerek TAVI yöntemini uyguluyoruz. Ancak hastamızın ek hastalıkları vardı. Kasık damarları tıkalıydı. Kalp ekibimizle değerlendirip 'subklavyen TAVI', yani köprücük kemiğinin altındaki damardan girme kararı aldık. Teknolojik altyapımız ve hibrit ameliyathanemiz sayesinde Kalp Damar Cerrahisi ve Anestezi ekibiyle birlikte işlemi başarıyla gerçekleştirdik. Hastamızı şifa ile servise aldık, ekip olarak çok mutluyuz" dedi. İşlemin yaklaşık bir hafta önce gerçekleştirildiğini ve hastanın hızla iyileşme gösterdiğini belirten Prof. Dr. Duyuler, "Bundan sonraki süreçte hastamızı ek hastalıkları için diğer bölümlerle koordineli bir şekilde, aort kapağı açısından da 3 ile 6 aylık kontrollerimizi yapacağız" diye konuştu.

Kardiyoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Serkan Duyuler de hastanın hastaneye akut kalp yetmezliği tablosuyla başvurduğunu belirterek, "Hastamız açık kalp ameliyatı olamayacak kadar yüksek riskliydi. Kasık yolu da kullanılamadığı için köprücük kemiğinin altından bu işlemi gerçekleştirdik. Çok fazla riskli hastalığın eşlik ettiği bu vakada multidisipliner ekip çalışması sayesinde hastamızı sağlığına kavuşturduk. Takiplerini düzenli olarak sürdüreceğiz" dedi.