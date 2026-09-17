İzmir\'de MEDAIGENCY toplantısı yapıldı, deprem yazılımlarının yüzde 70\'i tamamlandı

Doğal afetlerden halk sağlığı acil durumlarına kadar sağlık alanında krizlere yönelik yapay zeka çözümlerinin geliştirileceği MEDAIGENCY Projesi'nin 2. Paydaş Kurulu Toplantısı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Konak'taki bir otelde düzenlenen toplantıda paydaşlar, uluslararası projeyle ilgili çalışmaları ele aldı.

Projenin Türkiye Koordinatörü İKÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Kaan Sözmen, projenin Doğu Akdeniz Havzası'nda yaşanabilecek afetler nedeniyle sağlık alanında yaşanabilecek krizlerin en aza indirilmesi için yapay zeka destekli yazılımların üretilmesini amaçladığını söyledi.

Projenin genel yürütücülüğünü Beyrut Amerikan Üniversitesinin üstlendiğini anlatan Sözmen, "Filistin, İtalya, İspanya, Türkiye ve Lübnan yer alıyor. Toplamda 11 yapay zeka destekli, afet öncesi, sırası ve sonrasında kullanılabilecek yazılımları üretip hem kamu kurumlarının hem de vatandaşlarının kullanımına açarak olabilecek etkilerin en aza indirilmesi ve aynı zamanda bu süreçlerin en etkili biçimde yürütülmesini hedeflemekteyiz." dedi.

Sözmen, projede 17 paydaşın yer aldığını, Türkiye'deki katılımcı ortakları arasında AFAD, UMKE, AKUT, Türk Kızılay ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin de bulunduğunu aktardı.

Yapay zeka destekli yazılımların önemine değinen Sözmen, "Her zaman insan kontrolü çok önemli ama bu süreçleri daha hızlı ve daha etkili olarak değerlendirmesi amacıyla yapay zekanın desteğine ilerleyen dönemde fazlasıyla ihtiyaç duyacağız. Mesela olası bir deprem anında bir vatandaşımız ihtiyaç belirttiğinde ya da farklı yerlerden ihtiyaçlar geldiğinde o ihtiyaç analizlerini yaparak ilgili birimlerin en hızlı biçimde oraya yönlendirilmesi sürecini daha hızlı yapabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözmen, yazılımların tamamlanma oranının yüzde 70 civarında olduğunu kaydederek, "Önümüzdeki dönemde pilot uygulamalarına başlanacak. Önümüzdeki 6 ay içerisinde tamamen ilk sürümlerinin kullanımına açılmasını hedefliyoruz. Bütün ülkelerde kullanılacak. Birinci amacımız kendi ülkemizde en az 2-3 yazılımın kullanılması." dedi.