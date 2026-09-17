İzmir'de MEDAIGENCY toplantısı yapıldı, deprem yazılımlarının yüzde 70'i tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de MEDAIGENCY toplantısı yapıldı, deprem yazılımlarının yüzde 70'i tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir\'de MEDAIGENCY toplantısı yapıldı, deprem yazılımlarının yüzde 70\'i tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğal afetler ve halk sağlığı krizlerine yönelik yapay zeka çözümleri geliştiren MEDAIGENCY Projesi'nin 2. Paydaş Kurulu Toplantısı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde Konak'ta bir otelde gerçekleştirildi. Projenin Türkiye Koordinatörü Prof. Dr.

Doğal afetlerden halk sağlığı acil durumlarına kadar sağlık alanında krizlere yönelik yapay zeka çözümlerinin geliştirileceği MEDAIGENCY Projesi'nin 2. Paydaş Kurulu Toplantısı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Konak'taki bir otelde düzenlenen toplantıda paydaşlar, uluslararası projeyle ilgili çalışmaları ele aldı.

Projenin Türkiye Koordinatörü İKÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Kaan Sözmen, projenin Doğu Akdeniz Havzası'nda yaşanabilecek afetler nedeniyle sağlık alanında yaşanabilecek krizlerin en aza indirilmesi için yapay zeka destekli yazılımların üretilmesini amaçladığını söyledi.

Projenin genel yürütücülüğünü Beyrut Amerikan Üniversitesinin üstlendiğini anlatan Sözmen, "Filistin, İtalya, İspanya, Türkiye ve Lübnan yer alıyor. Toplamda 11 yapay zeka destekli, afet öncesi, sırası ve sonrasında kullanılabilecek yazılımları üretip hem kamu kurumlarının hem de vatandaşlarının kullanımına açarak olabilecek etkilerin en aza indirilmesi ve aynı zamanda bu süreçlerin en etkili biçimde yürütülmesini hedeflemekteyiz." dedi.

Sözmen, projede 17 paydaşın yer aldığını, Türkiye'deki katılımcı ortakları arasında AFAD, UMKE, AKUT, Türk Kızılay ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin de bulunduğunu aktardı.

Yapay zeka destekli yazılımların önemine değinen Sözmen, "Her zaman insan kontrolü çok önemli ama bu süreçleri daha hızlı ve daha etkili olarak değerlendirmesi amacıyla yapay zekanın desteğine ilerleyen dönemde fazlasıyla ihtiyaç duyacağız. Mesela olası bir deprem anında bir vatandaşımız ihtiyaç belirttiğinde ya da farklı yerlerden ihtiyaçlar geldiğinde o ihtiyaç analizlerini yaparak ilgili birimlerin en hızlı biçimde oraya yönlendirilmesi sürecini daha hızlı yapabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözmen, yazılımların tamamlanma oranının yüzde 70 civarında olduğunu kaydederek, "Önümüzdeki dönemde pilot uygulamalarına başlanacak. Önümüzdeki 6 ay içerisinde tamamen ilk sürümlerinin kullanımına açılmasını hedefliyoruz. Bütün ülkelerde kullanılacak. Birinci amacımız kendi ülkemizde en az 2-3 yazılımın kullanılması." dedi.

Kaynak: AA
Doğal AfetlerKatip ÇelebiYapay ZekaAcil DurumTürkiyeDepremSağlıkİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Yunanistan’a sert çıkış Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunanistan'a sert çıkış
Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme Azmettirenler de hesap verecek Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme! Azmettirenler de hesap verecek
Kassam Tugayları’na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat’ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 12:56:44. #.0.3#
SON DAKİKA: İzmir'de MEDAIGENCY toplantısı yapıldı, deprem yazılımlarının yüzde 70'i tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement