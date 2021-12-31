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İzmir'de sağlık çalışanları yılbaşı yemeğinde buluştu - Son Dakika

İzmir'de sağlık çalışanları yılbaşı yemeğinde buluştu

31.12.2021 18:14

İzmir'de sağlık çalışanları yılbaşı yemeğinde buluştu Elde edilen gelir kanser hastaları için kullanılacak İzmir'de yaklaşık 400 sağlık çalışanı ve bilim insanı, yılbaşı yemeğinde bir araya geldi.

İzmir'de sağlık çalışanları yılbaşı yemeğinde buluştu

Elde edilen gelir kanser hastaları için kullanılacak

İZMİR - İzmir'de yaklaşık 400 sağlık çalışanı ve bilim insanı, yılbaşı yemeğinde bir araya geldi. Elde edilen gelirin kanser hastalarına bağışlanacağı etkinliği organize eden İyileştirmek İyiliktir Derneği Kurucu Başkanı Genel Cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın, pandemiye rağmen İzmir'de yurt içi ve yurt dışından birçok hastayı ağırladıklarını belirterek, İzmir'in ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladıklarını söyledi. Ünal Aydın, dernek çatısı altında 5 yıldır kanser hastalarına psikolojik, ekonomik ve sosyolojik anlamda destek verdiklerini ifade etti.

İzmir'de 2016 yılında kurulan 'İyileştirmek İyiliktir Derneği', kanser hastalıklarının bütüncül tedavisi için çalışıyor. Dernek tarafından, geliri kanserli hastaların yararına kullanılmak üzere bir yeni yıl yemeği düzenlendi. Oncolive Klinik'in katkılarıyla düzenlenen gecede Tepecik Senfoni Orkestrası sahne alırken, İzmir'in akademik, sosyal ve sanat camiasından birçok isim yer aldı.

Dünyanın dört bir yanından gelen hastalar İzmir'de ağırlandı

Geceyi organize eden İyileştirmek İyiliktir Derneği'nin Kurucu Başkanı Genel Cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın, dernek çatısı altında 5 yıldır kanser hastalarına psikolojik, ekonomik ve sosyolojik anlamda destek vermeye devam ettiklerini belirtti. Son iki yıldır dünyanın pandemiyle boğuştuğunu vurgulayan Ünal Aydın, pandemiye rağmen bu sürede boş durmadıklarını söyledi.

Aydın, "İzmir'in ve Türkiye'nin kendi alanında profesyoneli sağaltımcılar ve hocalarla İzmir'de Oncolive Kliniğini kurduk. Pandemi koşullarında Şili'den Kazakistan'a, Kore'den Avustralya'ya kadar pek çok hastayı İzmir'de ağırladık. Aynı zamanda da binden fazla insan istihdam ettik. Tüm bunları hem İzmir'in iyi profesyoneli olan, çalışkan, başarılı sağaltım profesyonelleri hocalarıyla gerçekleştirdik. Aynı zamanda da İyileştirmek İyiliktir Gönüllüleriyle, yurt içi ve yurt dışından buraya gelen ve imkanı olmayan hastalara ekonomik ve sosyal anlamda destek olduk. İyileştirmek İyiliktir Gönüllüleri, bu anlamda bizim ekibimize, gelen hastalara ve ülkemizin tanıtımına bu dönemde çok katkı sağladı" dedi.

400 sağlık çalışanı ve bilim insanı bir araya geldi

Aydın, yapılan başarılı çalışmaların onuruna yemekte bir araya gelerek, kaynaşmak amacıyla böyle bir gece organize ettiklerini vurgulayarak, "Yeni yıllarda da 'İyileştirmek İyiliktir' demek için toplandık. Katılımcıların sayısı 400'ü geçti. İzmir'in her alandan bilim insanları, sosyal dayanışma insanları, İyileştirmek İyiliktir gönüllüleri, ameliyathanedeki yeri temizleyen kardeşimizden en üst düzey siyaset insanına kadar bugün bir arada eğleneceğiz" dedi.

Prof. Dr. Hasan Kaplan: "Bu bir aile gecesi"

Geceye katılan Prof. Dr. Hasan Kaplan ise cerrahinin ve tıbbın bir ekip işi olduğunu belirterek, "Ünal hoca, kendisine katkısı olan insanları buraya davet etti. Bu bir aile gecesi. Herkesin yüzü gülüyor, herkes mutlu. Çok göremediğimiz insanları burada görmüş oluyoruz. Herkesin yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.

İzmir'de sağlık çalışanları yılbaşı yemeğinde buluştu
İzmir'de sağlık çalışanları yılbaşı yemeğinde buluştu
İzmir'de sağlık çalışanları yılbaşı yemeğinde buluştu

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Ünal Aydın, Kanser, Aydın, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İzmir'de sağlık çalışanları yılbaşı yemeğinde buluştu - Son Dakika


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