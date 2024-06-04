İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yeni aile sağlığı merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
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Sağlık

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yeni aile sağlığı merkezi hizmete açıldı

İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde yeni aile sağlığı merkezi hizmete açıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan İbrahim-Hüsniye Özdurakoğlu Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı. Açılışa Vali Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ve diğer yetkililer katıldı. Vali Elban, merkezin hayırlı olmasını dileyerek, hayırsever İbrahim Özdurakoğlu ve ailesine teşekkür belgesi verdi.

04.06.2024 10:03
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapımı tamamlanan aile sağlığı merkezi, törenle hizmete açıldı.

Ulucak Mahallesi'nde hayırsever desteğiyle yapılan İbrahim-Hüsniye Özdurakoğlu Aile Sağlığı Merkezinin açılışına Vali Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da davetli katıldı.

Vali Elban, merkezin hayırlı olmasını dileyerek, hayırsever İbrahim Özdurakoğlu ve ailesine plaket ile teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yeni aile sağlığı merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

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