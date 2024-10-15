İzmir Şehir Hastanesi 1. Yaşını Kutladı - Son Dakika
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Sağlık

İzmir Şehir Hastanesi 1. Yaşını Kutladı

İzmir Şehir Hastanesi, kuruluş yıl dönümünde sağlık hizmetlerini ve başarılarını kutladı.

15.10.2024 14:17
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İzmir Şehir Hastanesi'nin 1. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Hastanenin Oditoryum Salonu'nda düzenlenen tören, hastanede verilen sağlık hizmetleri ve tedavileri anlatan video gösterimi sunuldu.

İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, yaptığı konuşmada hastanenin yapılmasından emeği geçen bakanlar, valiler ve bürokratlara teşekkür etti.

Şehir Hastanesi inşaatının yaklaşık 7 yıl sürdüğünü hatırlatan Öztop, "Zorlu bir dönemdi. Hem inşaatın büyüklüğü hem de bölgenin zorluğu söz konusuydu. Birçok farklı kurumdan destek aldık. En büyük teşekkürü sağlık çalışanları hak ediyor. Bu büyük yapı devletimiz tarafından yapıldı, İzmirlilere armağan edildi ama sağlık çalışanlarımızla hayat buldu." dedi.

İzmir Şehir Hastanesinin farklı bölümlerinde bir yıl boyunca 2,5 milyondan fazla hastaya şifa dağıtıldığını belirten Öztop, normal doğum ve organ nakli konusunda daha iyi bir noktaya gelinmesi, antibiyotik kullanımının azaltılması konusunda da sağlık çalışanlarından destek beklediklerini dile getirdi.

Başhekim Prof. Dr. Orhan Gökalp de özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından meslekte 40 yılını dolduran sağlık çalışanlarına teşekkür plaketi verildi, pasta kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık İzmir Şehir Hastanesi 1. Yaşını Kutladı - Son Dakika

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