İzmir Şehir Hastanesi'nde kalp atışı 200'ü geçen 15 aylık bebek ablasyonla iyileşti

İzmir'de 15 ay önce dünyaya gelen Yağız Osman Yıldırım'ın dakikada 200'ü geçen kalp atış hızı, uygulanan 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle normale döndürüldü.

Karabağlar ilçesinde yaşayan Onur ve Neşe Yıldırım çifti, bebekleri Yağız Osman'ı sürekli ağlama şikayetiyle doğumundan 2 ay sonra hastaneye götürdü.

Yapılan tetkiklerde bebeğin kalbinde ritim bozukluğu belirlendi. Tedavilere rağmen bebeğin kalp atış hızı düşmedi. Aile 5 ay önce İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü'ne başvurdu. Kalp atış hızı dakikada 200'ü geçen Yağız Osman'a, geçen hafta 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisi uygulandı.

Tedaviyi uygulayan Doç. Dr. Kaan Yıldız, AA muhabirine, 15 aylık bebeklerde kalp atış hızının 110 ile 120 arasında olması gerektiğini, Yağız Osman'da ise bu değerin 200'ü geçtiğini, bunun kalp yetmezlik oluşturma riski taşıdığını söyledi.

Aşırı hızın kalpte yorgunluk oluşturduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Kalpte fazladan bir kablo diyebileceğimiz elektriksel bir alan vardı. Bu da çocuğun kalp hızının aşırı artmasına neden oluyordu. 200'ün üzerine çıkıyordu. Kasıktan girip kalbin içine ulaşıp o bölgeyi yakma işlemi uyguladık. Kalbin içindeki ritim bozukluğu oluşturan kısa devreyi yakarak ortadan kaldırdık. Çocuğun kalbine hiçbir şekilde zarar gelmedi."

Yıldız, ablasyonun genelde 20 kilogram ve üzeri çocuklara yapılabildiğini, Yağız Osman gibi hayati tehlikesi olan 10 kilogram altındaki çocuklarda da güvenle uygulandığını ifade etti.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Yıldız, "Büyümesi ve gelişmesi de normal. Huzursuzluğu geçti." diye konuştu.

"Eski huzursuzluğu kalmadı"

Baba Onur Yıldırım ise bebeklerinin sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bebeklerini kaybetme korkusu yaşadığını anlatan Yıldırım, "Doktorlarımız bizi rahatlattı. İyi bir operasyon geçirdi. Eski huzursuzluğu kalmadı." dedi.

Anne Neşe Yıldırım da bebeğinin yüzünün artık güldüğünü aktardı.