Kocaeli'nin İzmit ilçesinde su kanalında yeni doğmuş kız bebek bulundu. Olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SESİ DUYAN VATANDAŞLAR TELEFONA SARILDI

Malta Mahallesi 32. Ada'daki su kanalında meydana gelen olayda su kanalının çevresinde bulunan çalılıklardan bebek sesi geldiğini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yapılan incelemelerde su kanalının kenarında yeni doğmuş kız bebek bulundu. Ekiplerce Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bebeğin 3 günlük olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.