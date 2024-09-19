İzzet Baysal Hastanesi'nde İyileşen Hastalar - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

İzzet Baysal Hastanesi'nde İyileşen Hastalar

Karacasu'daki hastane, uzman ekip ile hastaları tedavi ederek yürüyebilmelerine yardımcı oluyor.

19.09.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları, doktorların ve fizyoterapistlerin desteğiyle iyileşme imkanı buluyor.

Karacasu beldesinde bulunan 180 yatak kapasiteli hastane, 1974 yılından bu yana Türkiye'nin birçok yerinden gelen hastalara hizmet veriyor.

Uzman kadrosu, ekipmanı ve ileri teknolojisiyle hastalık veya kaza sonucu hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluğu yaşayanlara tedavi imkanı sunan hastane bünyesinde fizik tedavi, rehabilitasyon ve mekanik egzersiz üniteleriyle termal havuzlar bulunuyor.

Geçen yıl, 64 bin 514 hastaya hizmet verilen hastaneye gelenler, uzman doktorlar gözetiminde tedavi ediliyor. Hastalar, tedavinin yanı sıra kendileriyle yakından ilgilenen fizyoterapistlerin desteğiyle sağlıklarına kavuşuyor.

Birçok hasta, tekerlekli sandalye ya da sedyeyle girdikleri hastaneden yürüyerek çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Bu işte fizyoterapistin katkısı çok önemli"

Hastanede fizyoterapist olarak görev yapan Halil Tarık Kendirci, AA muhabirine ortopediden nörolojiye, geriatriden pediatriye birçok poliklinikten hastanın sevk edildiğini söyledi.

Her tip hasta grubuna hizmet verdiklerini aktaran Kendirci, "Hastalara fiziksel ve mental açıdan her alanda destek olarak iyileşmelerine yardımcı oluyoruz. Kimi hasta grubu geldiğinde kötü seviyede oluyor. İyi durumda gelenler de oluyor. Tamamen yaşadığı rahatsızlığa göre durumu değişiyor. Hastanın ihtiyacı neyse biz onlara yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Kendirci, zorlu bir iş yaptıklarını dile getirerek,"Hastaların sağlıklarına kavuşarak yeniden eskisi gibi hareket edebilmeleri adına çok yoğun çalışıyoruz. Yaptığımız işin büyük kısmı; manevi kısım. İşin o kısmı çok farklı. Bir hasta iyileştiğinde mesleki haz yaşıyoruz. Tekerlekli sandalyeyle gelen hasta buradan yürüyerek çıktığında hepimiz mutlu oluyoruz. Bu işte fizyoterapistin katkısı çok önemli. Hastayı her gün 1-1,5 bazen 2 saat arkadaşlarımız görüyor, tedavisini planlıyor. Yapamadığı her şeyde yardımcı oluyor. Hareket anlamında aklınıza ne gelirse fizyoterapist arkadaşlarımız yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Bize çocuk gibi baktılar"

İnme sonucu hareket bozukluğu yaşayan 60 yaşındaki Süleyman Kara, Karabük'ten tedavi için geldiği hastaneden iyileşerek taburcu edileceği günü bekliyor.

Kara, rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından doktorların tavsiyesiyle 1 Temmuz'da hastaneye yatışının yapıldığını anlatarak, gerek doktorlar gerekse de fizyoterapistlerin desteğiyle 1 ayda adım atmaya başladığını kaydetti.

Rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini aktaran Kara, "İlk geldiğimde 2 kişi kollarıma girip beni taşıyordu. Ama şimdi hocalarım sayesinde kendi başıma yürüyorum. Buradaki fizyoterapistler işlerini tam yapıyor. Biz de onların emeğini boşa çıkarmamak için çaba harcıyoruz." şeklinde konuştu.

Kara, iyileşmesinde en büyük etkenin fizyoterapistlerin özverisi olduğunu belirterek, "Allah razı olsun abi kardeş gibi davrandılar, bize çocuk gibi baktılar." dedi.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzzet Baysal, Hastane, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İzzet Baysal Hastanesi'nde İyileşen Hastalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:47 Ermenistan’da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 16:47:33. #1.12#
SON DAKİKA: İzzet Baysal Hastanesi'nde İyileşen Hastalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement