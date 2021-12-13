Japon bilim insanları, yaşlılıkla türeyen "zombi hücrelere" karşı aşı üretti - Son Dakika

Uygulanan aşıya yönelik Minamino Toru, "Aşının diyabet, damar sertliği, alzaymır diz osteoartrit, pulmoner fibroz ve yaşlanmaya bağlı diğer hastalıklara karşı kullanılabilmesi mümkün." dedi.

Ürettiği aşıyı deney farelerine enjekte eden heyet, farelerde damar sertliğinin etkili olduğu bölgelerde zombi hücrelerin sayısının düştüğünü açıkladı.

Japonya 'da sağlık uzmanlarının, yaşlılıkla türeyen ve çevre hücrelere hasar veren "zombi hücrelerle" mücadele amacıyla aşı geliştirdiği bildirildi.

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