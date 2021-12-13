Üye Girişi
Japon bilim insanları, yaşlılıkla türeyen "zombi hücrelere" karşı aşı üretti - Son Dakika

Japon bilim insanları, yaşlılıkla türeyen "zombi hücrelere" karşı aşı üretti

13.12.2021 17:06
Japon bilim insanları, yaşlılıkla türeyen "zombi hücrelere" karşı aşı üretti

Japonya'da sağlık uzmanlarının, yaşlılıkla türeyen ve çevre hücrelere hasar veren "zombi hücrelerle" mücadele amacıyla aşı geliştirdiği bildirildi.

Japonya'da sağlık uzmanlarının, yaşlılıkla türeyen ve çevre hücrelere hasar veren "zombi hücrelerle" mücadele amacıyla aşı geliştirdiği bildirildi.

Tokyo'daki Juntendo Üniversitesi Kardiyovasküler Tıp Bölümünden Prof. Dr. Minamino Toru'nun liderliğinden uzman heyet, "zombi hücrelere" karşı aşı üretti.

Ürettiği aşıyı deney farelerine enjekte eden heyet, farelerde damar sertliğinin etkili olduğu bölgelerde zombi hücrelerin sayısının düştüğünü açıkladı.

Uygulanan aşıya yönelik Minamino Toru, "Aşının diyabet, damar sertliği, alzaymır diz osteoartrit, pulmoner fibroz ve yaşlanmaya bağlı diğer hastalıklara karşı kullanılabilmesi mümkün." dedi.

Heyet çalışmalarının bulguları Nature Aging dergisinde yayımlandı.

Yaşlanmayla ortaya çıkan "zombi hücreler" bölünmeyi reddeden hücreler olarak biliniyor.

"Ölmeyen" bu hücreler, salgıladıkları kimyasal vasıtasıyla etrafındaki sağlıklı hücrelere zarar veriyor.

Japonya, Tokyo, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Japon bilim insanları, yaşlılıkla türeyen 'zombi hücrelere' karşı aşı üretti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu 17:06 Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı 17:02 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Fark etmediği yavru kediyi çamaşır makinesine attı 16:56 Fark etmediği yavru kediyi çamaşır makinesine attı 15:37 "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi 14:07 Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı 14:00 Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! 13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 12:22 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor

Son Dakika Haberleri
17:01 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı
16:58 Hull City taraftarı, açtıkları pankartla Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdi
16:43 Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin üzerine kaynar su döktü
16:42 Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı
16:32 Yeni yıl gelmeden pasaport almak isteyenlere kötü haber! Randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı
16:28 Katil zanlısı cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Bıçakla bacaklarını ayırdım, başını kestim
16:20 Neden yaptığı belli değil! Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi
16:16 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'la eşleşti
16:16 Sevilmek için sıra bekleyen köpeğin videosu sosyal medyada viral oldu
16:15 Son dakika: Erdoğan, dolar kurundaki yükseliş sonrası ekonomi zirvesini topladı
Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:06
Rusya'da kendisiyle dalga geçen hocalarından intikam almak isteyen genç okula bombalı saldırı düzenledi Rusya'da kendisiyle dalga geçen hocalarından intikam almak isteyen genç okula bombalı saldırı düzenledi         
17:05
Hull City taraftarı, açtıkları pankartla Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdi Hull City taraftarı, açtıkları pankartla Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdi         
16:58
Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti         
15:37
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 17:12:43. #1.11#
SON DAKİKA: Japon bilim insanları, yaşlılıkla türeyen "zombi hücrelere" karşı aşı üretti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement