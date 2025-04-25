Japonya'da Kızamık Vakaları Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Japonya'da Kızamık Vakaları Artıyor

Japonya\'da Kızamık Vakaları Artıyor

Japonya'da kızamık vakaları artış gösterdi, yurt dışı kaynaklı vakalar dikkat çekiyor.

25.04.2025 10:00
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JAPONYA'da kızamık vakalarının ülke genelinde artış gösterdiği bildirildi.

Japonya Sağlık Güvenliği Enstitüsü (JIHS), 2025 yılı başından itibaren toplam 78 kızamık vakasının bildirildiğini açıkladı. Yetkililer, vakaların yarısının yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu. JIHS uzmanlarından Sunagawa Tomimasa, kızamığın bulaşıcı bir viral enfeksiyon olduğunu ve belirli bir tedavisi bulunmadığını vurgulayarak korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu kaydetti. Çocukların tam doz aşılarının tamamlanmasının önemine değinen Sunagawa, yurt dışına seyahat edecek kişilerin gidilecek ülkelerdeki salgın durumunu dikkate almaları gerektiğini de aktardı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Japonya'da Kızamık Vakaları Artıyor - Son Dakika

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