Kadınlara özel tıraşsız saç ekimi yapılabiliyor
20.02.2026 16:54
Kadın tipi saç kaybının yalnızca estetik değil psikososyal bir sorun olarak ele alınması gerektiği belirten Este Medical Group İstanbul Kliniği Kurucusu Melike Işıklar, "Erkeklerde görmeye alışkın olduğumuz tam tıraş uygulaması, kadınlar açısından en büyük çekinceyi oluşturabiliyor. Uygun tüm vakalarda, saçı tamamen tıraş etmeden uygulama yapılabiliyor. Böylece süreç, danışanı günlük yaşamdan koparmadan planlanabiliyor" dedi.

Kadınlarda saç dökülmesi vakalarının psikososyal bir sağlık meselesi olduğuna dikkat çeken Este Medical Group İstanbul Kliniği Kurucusu Melike Işıklar, "Kadınlarda saç ekiminde başarının temelinde kişiye özel planlama yatıyor. Her yüzün kendi oranları ve mimikleriyle değerlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle yaklaşım, standart bir şablonla değil, altın oran prensibiyle şekilleniyor. 'Tek tip ön saç çizgisi 'yerine yüzün genel dengesiyle uyumlu, doğal ve kişiye yakışan bir tasarım hedeflenmeli. Her kadının yüz şekline ve altın orana göre planlama yapılması, bunun için de doğru planlama çok önemli" diye konuştu.

"SÜREÇ, DANIŞANI GÜNLÜK YAŞAMDAN KOPARMADAN PLANLANABİLİYOR"

Sosyal hayatın devamlılığını esas aldıklarını söyleyen Işıklar, "Erkeklerde görmeye alışkın olduğumuz tam tıraş uygulaması, kadınlar açısından en büyük çekinceyi oluşturabiliyor. Uygun tüm vakalarda, saçı tamamen tıraş etmeden uygulama yapılabiliyor. Böylece süreç, danışanı günlük yaşamdan koparmadan planlanabiliyor" dedi.

Özellikle ön saç çizgisinin, kadınların genç görünmesinde belirleyici bir etkiye sahip olduğuna dikkat çeken Işıklar, "Geniş alın yapısı yüzü daha olgun gösterir. Doğru planlanan saç çizgisi ve kaş formu, yüz ifadesini belirgin biçimde gençleştirebilir. Kadınlarda saç çizgisi de kaş tasarımı da çok güçlü bir gençlik ifadesi yaratabiliyor. Hatta aynı etkiyi bazen yüz gerdirmeyle elde etmek mümkün olmayabiliyor" ifadelerini kullandı.

"SAÇ EKİMİNE YALNIZCA TEKNİK AÇIDAN DEĞİL, PLASTİK VE ESTETİK CERRAHİ GÖZÜYLE DE BAKIYORUZ"

Ağrı eşiği ve hassasiyetin kişiden kişiye değişebildiğini belirten Işıklar, "Uygulama konforunu yükseltmek için, rahatlatıcı sedasyon protokolleri önemli rol oynuyor. Kadınlar acı konusunda daha hassas olabiliyor. Bu yüzden farklı sedasyon uygulamalarıyla, acısız bir uygulama yapılması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Özel hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini söyleyen Işıklar, "Este Medical Group İstanbul Kliniği olarak, günde limitli sayıda işlem yapıyoruz. Bu sayede hem kaliteden ödün vermiyor hem de danışanla güçlü bir iletişim kurabiliyoruz. Saç ekimine yalnızca teknik açıdan değil, plastik ve estetik cerrahi gözüyle de bakıyoruz. Benimsediğimiz hizmet modelin bir diğer kritik başarı faktörünün, planlamanın Plastik ve Estetik Cerrah Op. Dr. Alaadin Karabacak tarafından yapılması olduğuna inanıyoruz. Ekibimizdeki anestezi uzmanı hekimimiz de sedasyonun klinik standartlar içinde uygulanmasını sağlıyor" dedi.

Saç ekiminin ardından bir yıla yayılan süreçte düzenli takip ve destek hizmeti verdiklerini belirten Işıklar, "Çok sayıda kadın kliniğimize saç incelmesi ve seyrelme şikayetiyle başvuruyor. Bu konuda danışanın kendi yağ dokusundan elde edilen SVF (stromal vasküler fraksiyon) ve Eksozom yöntemi ile uyguluyoruz. Bu bütüncül yaklaşım, saçın yalnızca görünümünü değil, sağlığını ve güçlenmesini de destekleyen bir süreç olarak konumlanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

