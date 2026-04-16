KAEÜ'de Koreli Hekimlere Omuz Cerrahisi Eğitimi

16.04.2026 18:14
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde, Koreli hekimler 5 omuz cerrahisi operasyonunu izledi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağdaş Basat tarafından 5 ayrı hastaya uygulanan omuz cerrahisi işlemleri, ameliyatlara katılan Güney Koreli hekimlerce takip edildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Koreli doktorlar, KAEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti, gerçekleştirilen ameliyatlara katıldı.

Misafirler, ortopedi kliniğinde 5 ayrı hastada omuzların farklı bölümlerine yapılan cerrahi operasyonları izledi.

Prof. Dr. Basat tarafından uygulanan omuz cerrahisi işlemlerini ilgiyle takip eden misafir hekimler, kompleks omuz vakalarında tercih edilen cerrahi stratejilerini, ameliyathane ortamında ayrıntılı biçimde gözlemleme fırsatı da buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Basat, yüksek teknik uzmanlık gerektiren alanlarda geliştirdikleri cerrahi yaklaşımları uluslararası meslektaşlarıyla paylaşmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Ortopedi kliniğinde, Türk ve Kore Omuz Dirsek Cerrahisi Derneklerinin işbirliğiyle yürütülen "Fellowship Programı" kapsamında Güney Kore'den gelen değerli profesörleri ağırladıklarını ifade eden Basat, şunları kaydetti:

"University of Ulsan, Asan Medical Center Ortopedi Departmanı'ndan Prof. Kyoung-Hwan Koh ile University of Inje, Busan Paik Hospital Ortopedi Klinik Şefi Prof. Jung Han Kim kliniğimiz bünyesinde gerçekleştirilen omuz cerrahilerini gözlemleme fırsatı buldu. Ekibimle birlikte gerçekleştirdiğim 5 farklı omuz ameliyatında, özellikle artroskopik latarjet ve torasik outlet sendromu cerrahisi alanındaki ileri teknik uygulamaları uluslararası meslektaşlarımız tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Bu süreçteki değerli katkıları ve destekleri için anestezi ekibimize teşekkür ederiz."

Güney Koreli hekimler de Kırşehir'de edindikleri deneyimin son derece öğretici olduğunu belirterek, memnuniyetlerine dile getirdi.

Kaynak: AA

