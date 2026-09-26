Kafeinin etkisi genetik ve sigarayla değişiyor, vücutta 20 saate kadar kalabiliyor

Londra'nın merkezindeki bir kafeden akşam saatlerinde çıkan 20 yaşındaki Emily, "Kahvenin bana pek bir etkisi yok" diyor."Normalde günde iki fincan kahve içerim, belki bir de enerji içeceği. Sonra da bütün gece kola içip kendimi gayet iyi hissedebiliyorum."Hepimizin Emily gibi bir arkadaşı vardır. Akşamları iki fincan espresso ya da enerji içeceği içip bir saat kadar sonra yine de uyuyabilen bir arkadaş.Ancak birçok insanda kafeinin etkileri çok daha uzun süre devam edebiliyor. Peki, neden bazı insanlar yatmadan önce kahve içip kesintisiz uyuyabiliyorken, diğerleri uykusuz kalıp tavana bakıyor?Kafeinin kimyasıKafein, dünyada açık ara en çok kullanılan psikoaktif madde.Her gün iki milyardan fazla fincan kahve tüketiliyor. Buna ek olarak insanlar kola, enerji içecekleri, bazı çikolatalar, sakızlar ve sporcu takviyeleri gibi birçok ürünle kafein tüketiyor. Daha uyanık hissetmemizi sağlayabilir, konsantrasyonumuzu artırabilir ve yorgunluğu önleyebilir. Aşırı tüketimi ise baş ağrısı, sinirlilik, kalp çarpıntısı ve uykusuz gecelere neden olabilir.Uzmanlar, kafeinin vücuda ekstra enerji vermediğini, sadece yorgunluğu maskelemeye yardımcı olduğunu söylüyor.Bu kimyasal, gün boyunca beyinde biriken ve bizi uykulu hissettiren adenozin adlı kimyasalın etkisini bloke ediyor.Etkisi neden farklı?En önemli faktörlerden biri kafeinin vücutta ne kadar süre kaldığı.Bir fincan kahve içtikten sonra, kana geçerek dolaşıma katılıyor ve hızla beyne ulaşıyor.Bu süreçte karaciğerdeki bir enzim tarafından parçalanıyor ve daha sonra idrar yoluyla vücudumuzdan atılıyor.Chicago'daki Northwestern Üniversitesi'nden beslenme doçenti Dr. Marilyn Cornelis'e göre bu süreç kişiye bağlı olarak altı ila 20 saat arasında sürebiliyor."İlk kahvenizi içtikten sonra etkilerini hissetmemeniz mümkün" diyor."Ancak iki üç saat sonra kafein hala vücudunuzdayken ikinci bir kahve daha içerseniz, bu dengeyi bozabilir ve biraz gergin hissetmeye başlayabilirsiniz."Karaciğerin kafeini ne kadar hızlı işleyeceğini, CYP1A2 olarak bilinen tek bir gen belirliyor. Bu nedenle süreçte, bir miktar da olsa, bireyin ataların yatkınlıklarının da etkili olduğu düşünülüyor. Bu yıl yayınlanan bir araştırma, Avrupalıların ve Güney Amerikalıların kafeini daha hızlı parçaladıklarını ortaya koydu.Başka hangi faktörler etkili?DNA'nız hikayenin sadece bir kısmı. Sigara içmek (muhtemelen elektronik sigara içmek sayılmıyor) karaciğeri kafeini çok daha hızlı parçalamaya teşvik ediyor ve bu süreci %65'e kadar hızlandırıyor gibi görünüyor.Bu durum, sigara içenlerin neden daha fazla kahve içme eğiliminde olduklarını ve sigarayı bırakanların neden aniden kahveyi çok daha sert bulmaya başladığını açıklamaya yardımcı olabilir.Bazı antibiyotikler, doğum kontrol hapları ve diğer reçeteli ilaçlar tam tersi etki gösterip, kafeinin vücutta daha uzun süre kalmasına ve etkilerinin uzamasına yol açabiliyor.

Hamilelik sırasında da durum aynı. Hormonal değişiklikler kafeini parçalayan karaciğer enzimini baskılıyor.Bir de tölerans zamanla değişiyor. Düzenli kahve tüketenlerin vücutları bu kimyasalın varlığına alıştıkça kafeine karşı duyarlılıkları azalıyor.Birkaç hafta boyunca kahve içmezseniz, beyindeki bu adaptasyon tersine dönmeye başlıyor. Bu da yeniden kahve içmeye başladığınızda kendinizi alışılmadık derecede enerjik veya gergin hissetmenize neden olabiliyor.Uzmanlar ne öneriyor?Uyku araştırmacıları genellikle yatmadan en az altı saat önce kafeinden uzak durmayı öneriyorPsikolog ve uyku uzmanı Dr. Lindsay Browning, kanıtların kafeinin sadece uykuya dalmayı engellemekle kalmayıp, uyku kalitesini de etkileyebileceğini gösterdiğini söylüyor."Saat 22: 00 civarında yatacaklarsa, öğleden sonra 14: 00'ten sonra kafein tüketmekten kaçınmalarını öneriyorum" diyor."Ancak genel geçer ve kesin bir kural işe yaramayabilir çünkü bireyler ve koşullar arasında önemli farklar var."İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), araştırmaların kafeinin düşük doğum ağırlığı ve diğer komplikasyonlarla ilişkilendirmesi nedeniyle hamile kadınlarda günlük alımını 200 mg'ın (yaklaşık iki fincan filtre kahve) altında tutmalarını tavsiye ediyor.Diğer yetişkinler için en önemli mesaj ölçülü olmak çünkü kafeine duyarlılık kişiden kişiye çok farklılık gösteriyor.Bristol Üniversitesi'nden beslenme sağlığı uzmanı profesör Peter Rogers, "Kafein nispeten güvenli" diyor."Çok fazla tüketirseniz, kendinizi gergin ve rahatsız hissetmeye başlarsınız ve 'Bunu bırakmalıyım, daha fazla almanın bir anlamı yok' diye düşünmeye başlarsınız." Kafein zehirlenmeleri çok nadiren gerçekleşiyor. Ciddi zehirlenmelerin neredeyse tümü ise birkaç gramının birkaç dakika içinde yutulabildiği konsantre kafein ürünlerinden kaynaklanıyor.Kahve severler için iyi haber ise, bu düzenli (ve pahalı) sabah rutinin, sağlığa olumlu etkilerle ilişkilendirilmesi. Araştırmacılar kahvenin tek neden olduğunu kanıtlayamasa da onlarca yıl süren çalışmalar, kahveyi ölçülü tüketenlerin birçok önemli hastalığa yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ve hatta kahve içmeyenlere göre biraz daha uzun yaşayabileceklerini gösteriyor. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .