Kahramanmaraş'ta Alerji Vakaları Düşürüldü: Çınar Ağaçlarının Budanması Etkili Oldu - Son Dakika
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Sağlık

Kahramanmaraş'ta Alerji Vakaları Düşürüldü: Çınar Ağaçlarının Budanması Etkili Oldu

Kahramanmaraş'ta yapılan çınar ağaçlarının budama işlemi, alerjik vakalarda yüzde 37'den yüzde 21,5'e düşüş sağladı. Uzmanlar, çınar ağaçlarının polenlerinin alerjik reaksiyonlara neden olduğunu belirtti.

14.05.2025 16:43
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Kahramanmaraş'ta alerjik vakalarda çınar etkisi: Budama yapıldı oran 21,5'e düştü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta biyokimya uzmanı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde son dönemde artış gösteren alerji vakaları üzerine yaptığı araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaştı. Uzman, kentteki ana arterlerde yoğun olarak bulunan çınar ağaçlarının budanmasını sağladı alerjik oran yüzde 37'den 21,5 seviyelerine düştü.

Özel Sular Akademi Hastanesi'nde görev yapan Biyokimya Uzmanı Dr. Remzi Kılıçoğlu, Kahramanmaraş'taki alerjik vakalarla ilgili araştırma yaptı. Dr. Kılıçoğlu, yaptığı araştırmada kentte sıklıkla görülen çıkar ağaçlarının alerjik vakalara etkisini laboratuvar ortamlarında test edip ölçümünü yaptı. Uzman, daha önce benzer bir duruma Adana'da rastlanmadığını belirterek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçti. Yapılan değerlendirmelerin ardından belediye ekipleri tarafından kentteki çınar ağaçlarında budama çalışmaları gerçekleştirildi.

'Yüzde 37 oranında alerjen tespiti'

Yapılan analizlerde, çınar ağaçlarının polen ve yaprak yapılarının alerjik reaksiyonlara neden olabileceği ve bu oranın yüzde 37 seviyelerinde olduğu tespit edildi. Budama işleminin ardından yapılan takiplerde ise bu oranın yüzde 21,5 seviyelerine düştüğü belirlendi. Çınar ağaçlarının özellikle ana ulaşım arterlerinde yoğunluk gösterdiği ve bu bölgelerde yaşayan bireylerin daha sık alerjik şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Kılıçoğlu, "45 yıl Adana'da görev yaptıktan sonra memleketime geldim. 10 yıldır buradayım hastanede dikkatimi çeken alerjik vakalar oldu. Total ige değerlerinin çok yüksek olduğunu fark ettim. Nedenin araştırdığımda kentteki çınar ağaçları yoğunluğunu gördüm ve araştırmaya başladım. 2023 yılından bu yana takipteyim. Bu konuyu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ilettim ve ağaçların budanması yapıldı. Yüzde 37 oranında çıkan rakam, budamadan sonra yüzde 21,5 gibi bir gerileme oldu. Bu çalışmalar sonucu herkesin kendisinde ve çocuğunda bir rahatlama oldu ve hissettik" dedi.

Uz. Dr. Naime Tokur ise, "Çınar ağaçları gölgelikler nedeniyle değerlidir. Şehrimizde oldukça fazladır ve alerjik reaksiyonları da fazladır. Alerjisi olan çocuklar bu dönemde dışarı çıkmamalı ve ilaçlarını kullanmalıdır. Herhangi bir alerjiniz yoksa ve ağaçların yoğun bulunduğu yerde yaşıyorsanız alerjiniz artabilir ve bu nedenle dikkat etmelisiniz" diye konuştu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nizamettin Kaya ise, "Çınar ağaçlarının polen dönemleri ilkbahar ayları ama bu alerjiyi tespit etmek için önce insanların alerjisi var mı bunu bilmek lazım. Hasta bu alerjik reaksiyonlara tepki verdiğini sansa da testlerle doğrulamak lazım. Cilt ve kan testleri ile kesin alerjinin tespit edildiği zaman özellikle ağacın polen yayma dönemlerinde o bölgelerden uzak durması gerekir. Eğer mecbursanız çift maske takılmalı, doktora başvurmalı ve ilaçları erken başlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kahramanmaraş'ta Alerji Vakaları Düşürüldü: Çınar Ağaçlarının Budanması Etkili Oldu - Son Dakika

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