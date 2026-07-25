Kahramanmaraş\'ta Organ Bağışı Umut Oldu

Kahramanmaraş'ta trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin bağışlanan organları, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Kentte 17 Temmuz'da babasıyla trafik kazası geçiren genç, sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren gencin bugün beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine Necip Fazıl Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Ali Düzkale ve hastane yetkilileri, aileyle organ bağışı konusunda görüştü. Ailenin onay vermesi üzerine organ nakli süreci başlatıldı.

Organların alınması için Gaziantep Üniversitesi Kahraman Eruslu Böbrek Nakil Hastanesinden Dr. Aziz Bulut ve ekibi Kahramanmaraş'a geldi.

Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından alınan karaciğer Gaziantep Üniversitesi Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesine, böbreklerden biri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine, diğeri ise Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere gönderildi.

Düzkale, AA muhabirine, bağışlanan organların 3 hastaya yaşam umudu olacağını söyledi.

Organ bağışının önemine dikkati çeken Düzkale, "Beyin ölümü tanısının ardından aileye süreç hakkında bilgi verdik. Hastamızın ailesi bu durumu olumlu karşıladı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonla karaciğer ve 2 böbrek alındı. İnşallah bu organlar nakil bekleyen hastaların şifa bulmasına vesile olur. Ailemize de bu değerli fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, gencin babasının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.