Kahramanmaraş'ta Yeni Hastaneler Açılıyor - Son Dakika
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Sağlık

Kahramanmaraş'ta Yeni Hastaneler Açılıyor

Kahramanmaraş\'ta Yeni Hastaneler Açılıyor

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası inşa edilen 3 hastane, 6 Şubat'ta hasta kabulüne başlayacak.

29.01.2025 11:46
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşasına başlanılan 5 hastaneden 3'ünün yapımı tamamlandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta zarar gören sağlık altyapısının onarılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yapımı tamamlanan Kahramanmaraş Merkez Devlet Hastanesi ile Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi, depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta hasta kabulüne başlayacak.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, depremin ardından sağlık hizmetlerinin aksamaması adına gayret gösterdiklerini söyledi.

Depremin ardından yapımına karar verilen toplamda 2 bin 326 yatak kapasiteli 5 yeni hastaneden 3'ünün inşasının tamamlandığını bildiren Ünlüer, çelik konstrüksiyondan yapılan Nurhak Devlet Hastanesi'nin Kasım 2024'te hizmete girdiğini anımsattı.

Merkez Devlet Hastanesi ile Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesinin açılışa hazır olduğunu belirten Ünlüer, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Merkez Devlet Hastanesi, toplamda 400 yatak, 70 poliklinik odasının yer aldığı, 12 tam donanımlı ameliyathaneye sahip ve 80 yoğun bakım yatak kapasiteli olarak Sağlık Bakanlığımızca planlanmıştı. Depremden sonra hasar gören ve şu anda İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında hizmet veren Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi ise 120 yatak kapasiteli olarak çelik yapı formunda yapıldı. Bu hastanelerimiz depremin yıl dönümünde hasta kabulüne başlayacak."

Vali Ünlüer, yapımı devam eden 600 yatak kapasiteli Ferhuş Necip Fazıl Sağlık Kompleksini ise Mayıs 2025'te hizmete almayı planladıklarını aktardı.

Ünlüer, 150 yatak kapasiteli Afşin Devlet Hastanesi inşaatında kazı ve temel çalışmalarının tamamlandığını, deprem izolatörü montaj çalışmasının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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