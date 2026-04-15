Kalp Damar Hastalıkları Türkiye\'de Önemli Tehdit

15.04.2026 19:09
Topaloğlu, kalp damar hastalıklarının Türkiye'de en önemli ölüm nedeni olduğunu vurguladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sağlık Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu, "Kalp damar hastalıkları dünyada ve özellikle ülkemizde en önemli ölüm nedeni. Hatta aldığımız rakamlar artık Avrupa'da bu sayının geriye doğru gittiğini, Türkiye'de ise bu sayının korunduğunu gösteriyor" dedi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde kalp sağlığı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası Programı düzenlendi. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeli doğrultusunda düzenlenen program kapsamında, Azize Nasıroğlu Eğitim ve Konferans Salonu'nun açılışı da gerçekleştirildi. Programa, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu, İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Murat Sarğın, Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan katıldı.

'KALP DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLENEBİLİR DEĞERLENDİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu, kalp damar hastalıkları sebebiyle dünyada ölüm sayısının azaldığını, fakat Türkiye'de bu sayının stabil kaldığını belirterek, "Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi, tıbbın en disiplinli ve belki de en özverili işleyen branşlarından bazıları. Türk Kardiyoloji Derneği ve Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, köklü saygın derneklerin başında olup, hem halk sağlığına hem de temsil ettikleri meslek gruplarına yönelik çok başarılı işlere imza atmışlardır. Kalp damar hastalıkları dünyada ve özellikle ülkemizde en önemli ölüm nedeni. Hatta aldığımız rakamlar artık Avrupa'da bu sayının geriye doğru gittiğini, Türkiye'de ise bu sayının korunduğunu gösteriyor. Biz kardiyologlar olarak kalp damar hastalıklarını önlenebilir sağlık sorunu olarak değerlendiriyoruz. Gerçekten hastanın sigara içmesine engel olabilirsiniz, tansiyonunu kontrol altına alabilirsiniz, diyabetiyle mücadele edebilirsiniz, hareketsizliğini engelleyip harekete geçirebilirsiniz. İşte bu durumda bu hastanın kalp hastalığını önleyebiliyorsunuz veya geciktirebiliyorsunuz. Bu nedenle hastalık oluşmadan mutlaka doktor olarak devreye girip, bu hastalıkları oluşmadan engellememiz gerekir" dedi.

'80 BİN OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR YERLEŞTİRECEĞİZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sağlık hizmetlerini kuvvetlendirmek için önemli çalışmalar yaptığını söyleyen Topaloğlu, "Bakanımız göreve geldikten sonra olarak koruyucu sağlık hizmetlerini önceliklendirdi. Bu konuyla ilgili de obeziteyle ve sigarayla ilgili mücadeleyi ön planda tuttu, sağlık hizmetlerini kuvvetlendirdi. Vatandaşlarımızla birebir iletişimle birlikte kronik hastalık takiplerini yaptı. Sigarayla ve tansiyonla mücadeleyi başlattı. Bunlar şu anda bu mücadelenin önemli ayağını teşkil ediyor. Sağlık Politikalar Kurulu olarak bu yıl içerisinde Sağlık Bakanlığımızla çok önemli projeler gerçekleştirdik. Bunlardan en önemlisi Otomatik Eksternal Defibrilatörler. Otomatik Eksternal Defibrilatörlerin kamusal alanında yaygınlaştırılmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığımız yönetmeliği çıkardı. Bunun lansmanını yaptık. 3 yıl içerisinde 80 bin tane Otomatik Eksternal Defibrilatörü vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı bölgelere yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

