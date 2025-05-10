Kalp Gribine Dikkat: Erken Teşhis Hayati - Son Dakika
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Sağlık

Kalp Gribine Dikkat: Erken Teşhis Hayati

Kalp Gribine Dikkat: Erken Teşhis Hayati

Prof. Dr. Boztosun, kalp gribinin belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

10.05.2025 09:49
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KARDİYOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, özellikle genç ve orta yaşlarda daha sık görülen kalp gribine (miyokardit) karşı önemli uyarılarda bulundu. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetlerinin devam etmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Boztosun, erken teşhisin hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Kalp gribi olarak bilinen miyokarditin, kalp kasının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ve genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra gelişen bir durum. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, bu hastalığın özellikle genç ve orta yaş grubunda daha sık görüldüğüne dikkat çekti. Prof. Dr. Boztosun, kalp gribinin hem hafif seyreden vakalarla hem de yoğun bakım tedavisi gerektiren ciddi tablolarla karşılaşılabildiğini ifade etti.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kalp gribinin bazen nezle ve grip belirtileriyle karışabileceğini dile getirerek Prof. Dr. Boztosun, "Hastalar genellikle üşüme, titreme, nezle ve grip gibi hafif şikayetlerle başvurabiliyor. Ancak bazen bu belirtilere ek olarak göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, ayaklarda şişlik ve bayılma gibi daha ciddi bulgular da görülebiliyor. Bu durumda, kalp krizi ile kalp gribi arasındaki farkın doğru bir şekilde tespit edilmesi hayati önem taşıyor" dedi.

KALP GRİBİ BELİRTİLERİNE DİKKAT

Kalp gribinin bazen hafif ve müphem ağrılarla başladığını dile getiren Prof. Dr. Boztosun, "Göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı gibi belirtiler kalp krizini düşündürebiliyor. Kalp enzimlerinde yükselme ve EKG bozuklukları da kalp krizine işaret edebiliyor. Bu nedenle hastanın göğüs ağrısı şikayetiyle başvurması durumunda, kalp krizi mi yoksa kalp gribi mi olduğunu ayırt etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIM GEREKTİREN DURUMLAR

Kalp gribi vakalarının bazılarında yoğun bakım tedavisi gerekebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Boztosun, "Özellikle uzun süre devam eden nezle grip şikayetleri, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ayaklarda şişlik gibi belirtiler varsa, mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Bir vakamızda genç bir hastamızda nezle şikayetleri uzamıştı ve bayılma ile bize başvurdu. Ne yazık ki geç müdahale nedeniyle hastamızı kaybettik. Bu tür durumlar, erken tanının hayati önem taşıdığını gösteriyor" diye konuştu.

'ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR'

Kalp gribi şüphesi olan hastaların mutlaka kardiyoloji uzmanına başvurması gerektiğini belirten Prof. Dr. Boztosun, "Göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı ve ayaklarda şişlik gibi belirtiler varsa, mutlaka kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Kalp gribinin erken teşhisi ve uygun tedavi yöntemleri sayesinde hastalar sağlığına kavuşabilir. Bu nedenle belirtileri hafife almamak ve geç kalmamak çok önemli" dedi.

Kaynak: DHA

Hastane, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalp Gribine Dikkat: Erken Teşhis Hayati - Son Dakika

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